Bebechy i zaklęte rewiry gastronomii. Farsa kulinarna na Kontrapunkcie

Oto szef restauracji otrzymuje przeciek, że jest brany pod uwagę do wyróżnienia go gwiazdką Michelina. Wezwani na pomoc przyjaciele – kucharze przybywają zatem, żeby przygotować wieczorny bankiet. Oczywiście na wypadek, gdyby rzeczywiście takie szczęście/nieszczęście na niego spadło. Dlaczego nieszczęście? Tego się będzie można dowiedzieć podczas sobotniego spektaklu – performansu pt. „Czekając na gwiazdkę – farsa gastronomiczna”, który jest częścią trwającego właśnie w Szczecinie 55. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt, jednego z najważniejszych i najstarszych festiwali teatralnych w Polsce.

„Chcą porwać publiczność w świat, którego właściwie nikt się nie spodziewał, bo nikt takiego świata nie zna. To tak, jakby w podróż do zaklętych rewirów gastronomii zabrali nas Kapuściński z Himilsbachem pod rękę” – tak organizatorzy Kontrapunktu zapowiadają farsę kulinarną z kucharzami – aktorami w roli głównej, której towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo przez pianistę Krzysztofa Baranowskiego, kierownika artystycznego Teatru Polskiego w Szczecinie.

– Myśmy z Markiem Sztarkiem (dyrektorem Kontrapunktu – przyp. red.), jeszcze w 2000 roku, planowaliśmy zrobić teatr gotowania. Ale ja wtedy wyprowadzałem się właśnie ze Szczecina, a Marek też miał własne sprawy i nic z tego nie wyszło. Niedawno Marek zaproponował powrót do tamtego pomysłu. Pomyślałem, że pokazy kulinarne różnych szefów kuchni to można prawie co tydzień gdzieś zobaczyć, dlatego ten nasz musi mieć jakąś fabułę – opowiada Gieno Mientkiewicz, największy w Polsce znawca i promotor serowarstwa zagrodowego. – Zjawimy się zatem w trójkę na scenie. Po chwili pojawi się zaopatrzenie, a warzywa i owoce podawane będę z rąk do rąk przez całą widownię. Zbyt dużo nie mogę zdradzić, ale będzie mowa o prawdziwych kosztach produkcji potraw w restauracji, o tym, co to znaczy gotować lokalnie i sezonowo. Wyciągniemy też różne bebechy gastronomiczne, bo będzie choćby o ściemach w folderach restauracyjnych. Klientom czasami się wydaje, że sporo wiedzą o kulisach pracy w restauracji, choćby kiedy kelner wsadził palucha do zupy albo dopisał coś do rachunku. Może jeszcze zdają sobie sprawę z tego, że istnieje czasem coś takiego, jak wojna pomiędzy kuchnią a salą. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, jak w restauracjach ludzie ciężko harują i że w gastronomii jest szereg problemów: przekręty inwestorów, wyzysk, życie nocne, mobbing czy uleganie modom. Będziemy o tym wszystkim mówić.

W obsadzie spektaklu znajdą się: Gieno Mientkiewicz (autor scenariusza i reżyser spektaklu), Iwona Niemczewska i Andrzej Szylar: „Wszyscy są członkami elitarnej grupy Śledziożerców, urządzającej sobie od osiemnastu lat nieco tajne spotkania wokół dań ze śledzi. Każdy z nich ma za sobą długą i krętą często drogę kariery, nieobca jest im również scena, głównie kabaretowa. Audytorium nie jest dla nich czymś stresującym, a umiejętności zarządzania bałaganem mają wyćwiczone do perfekcji” – czytamy w „recenzji spektaklu, który się jeszcze nie odbył”.

Farsa zostanie pokazana w sobotę o godz. 21 w Klubie Storrady - Domku Grabarza.

(MON)

***

Oto program festiwalu Kontrapunkt na weekend:

10 WRZEŚNIA

godz. 17 - Pałac Młodzieży: „Warunki zabudowy" (Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA we współpracy z Teatrem CINEMA, Poznań/Michałowice),

godz. 19 - Stowarzyszenie Kamera: „Czy mnie lubisz doktorze" (Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera, Szczecin),

godz. 20.30 - Pałac Młodzieży: „Warunki zabudowy" (Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA we współpracy z Teatrem CINEMA, Poznań/Michałowice),

godz. 20.30 - Dom Kultury „13 Muz”: debata pt. Cóż to jest prawda? (Piłat), prowadzenie: o. Tomasz Dostatni OP,



11 WRZEŚNIA

godz. 16 - Teatr Kana: „Usta/lenia" (Teatr Terminus A Quo, Nowa Sól),

godz. 16 - Pałac Młodzieży: „Staff only" (Biennale Warszawa) oraz finałowe głosowanie publiczności,

godz. 20 - Teatr Kana: „Usta/lenia" (Teatr Terminus A Quo, Nowa Sól),

godz. 20 - Pałac Młodzieży: „Staff only" (Biennale Warszawa) oraz finałowe głosowanie publiczności ,

godz. 21 - Klub Storrady - Domek Grabarza: „Czekając na gwiazdkę. Farsa kulinarna" (Eugeniusz Mientkiewicz i Przyjaciele),



12 WRZEŚNIA

godz. 16 - plac Solidarności: „Uczta" − instalacja performatywna Karoliny Gołębiowskiej ,

godz. 17 - Pałac Młodzieży: „I Come To You River: Ophelia Fractured", wersja II (Studio Kokyu, Wrocław) oraz nagroda nurtu OFF Kontrapunkt: finałowe głosowanie publiczności

godz. 17 - Teatr Współczesny: „Kongres futurologiczny" (Teatr Współczesny w Szczecinie),

godz. 19 - Teatr Lalek „Pleciuga”: ogłoszenie wyników 55. PTMF Kontrapunktu 2021 oraz koncert grupy Ensemble Kompopolex (Wrocław) .