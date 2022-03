Wkrótce festiwal teatralny w Szczecinie. W jury - uchodźca z Ukrainy

W przyszłym miesiącu w Szczecinie zaplanowane jest święto dla teatromanów, czyli 56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Corocznie w organizacji imprezy biorą udział wolontariusze, którzy tworzą tzw. Kontrabandę. Do wtorku (15 marca) trwa nabór do wolontariatu. Mogą się zgłosić osoby powyżej 16. roku życia. Jak informują organizatorzy, mile widziani są seniorzy.

Zmiany w konkursie

Ten jeden z najstarszych, największych i najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce odbędzie się między 21 a 29 kwietnia. W tegorocznej edycji nastąpią zmiany, która w swej istocie nawiązują do tradycji, zapoczątkowanej przez Zygmunta Duczyńskiego, reżysera i twórcy Teatru KANA, kiedy włączył się do organizacji Przeglądu Teatrów Małych Form w 1995 roku.

- Zygmunt Duczynski zaproponował wówczas rozszerzenie nazwy festiwalu o pojęcie „kontrapunktu”, a także zasadę, że do konkursu zostaną zaproszone zarówno teatry dramatyczne, lalkowe i offowe. Po latach, kiedy w 2017 roku, przejąłem dyrekcję festiwalu, wyodrębniliśmy osobny nurt off i nadaliśmy mu również charakter konkursowy. Po kilku latach okazało się, że wyodrębnienie dla teatru offowego osobnego nurtu, obok „nurtu głównego” deprecjonuje ten typ teatru. Przede wszystkim w oczach jego twórców, ale głównie w oczach zaproszonych do oceny spektakli jurorów nurtu offowego. Niższy budżet, gorsze warunki, mniejsze sale, dużo niższa pula nagród to główne dowody deprecjacji - mówi Marek Sztark, dyrektor Kontrapunktu. - Argumenty o promocyjnym dla offu charakterze nurtu, możliwości prezentacji wielu spektakli offowych na Kontrapunkcie, nie przekonywały krytyków tej struktury programu. Wracamy więc do pierwotnych idei festiwalu, rezygnując z podziału na osobne nurty, program ułożymy w jednym nurcie konkursowym.

Przyjadą m.in. Cielecka i Dałkowska

W trzyosobowym jury konkursu znajdzie się artystka lub artysta z Ukrainy ze statusem uciekinierka wojennego. Organizatorzy jeszcze nie podali nazwiska tego jurora/jurorki. Ujawnili jednak kilka tytułów spektakli, które zostaną pokazane w trakcie festiwalu. Będą to: „Biblia. Próba" Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu,

„Wstyd” Nowego Teatru z Warszawy (z udziałem Magdaleny Cieleckiej i Ewy Dałkowskiej), „A.Y.L.A.N” Gjilan City Theater z Kosowa, „Rewolucja, której nie było” słynnego Teatru 21&Biennale Warszawa, „Grimm” Teatru pod Fontanną w Poznaniu.

Wkrótce ruszy sprzedaż biletów na festiwal. W tym miesiącu również organizatorzy podadzą dokładny program i harmonogram imprezy.

(MON)