Prawie 100 filmów i spotkania z artystami. Szczecin Film Festival

Oficjalnie Szczecin Film Festival rusza w środę (13 października), ale już od ubiegłego tygodnia można się wybrać na rozmaite pokazy przedfestiwalowe – ot, choćby na przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Jakie jeszcze inne atrakcje czekają widzów?

Sporo się będzie działo! Zaplanowano prawie 100 filmów, koncert, warsztaty oraz spotkania z artystami. Nie zabraknie także wieloletniego przyjaciela festiwalu, Tomasza Raczka, kontynuującego swoje cykle: „Przekraczanie granic” i „Kinoterapia”. Wśród gwiazd pojawi się także coraz bardziej uznana na świecie szczecinianka Małgorzata Goliszewska współtwórczyni filmu „Lekcja miłości”, który znalazł się na tzw. długiej oscarowej liście nominacji.

Produkcje z kilkunastu krajów świata

W cyklu „Retrospektywy” będą spotkania, w Willi Lentza zawsze o godz. 17, z mistrzowskimi produkcjami Andrzeja Wajdy (dzisiaj – pokaz filmu „Polowanie na muchy”), w lokalu Český Film – z twórczością Roberta Zemeckisa (w środę zostanie pokazany o godz. 22 film pt. „Forrest Gump”, w czwartek o tej samej porze – „Cast Away – poza światem”, a w piątek, niedzielę i poniedziałek – kolejne części opowieści pt. „Powrót do przyszłości”) oraz Mariusza Wilczyńskiego (w środę od godz. 17 w Inkubatorze Kultury).

Z kolei w festiwalowych konkursach, czyli europejskich filmów dokumentalnych, zachodniopomorskich shortach i tym o nazwie Telefon Art, widzowie zobaczą niemal 50 produkcji z kilkunastu krajów świata. Ciekawie zapowiada się cykl pt. „Kino na Pomorzu Zachodnim”, kiedy to zostanie m.in. pokazany, w kinie „Zamek” we wtorek o godz. 17, film pt. „Święto”. O czym jest ta produkcja? Oto po reformie oświaty w Polsce w 2017 roku temat patriotyzmu stał się jednym z istotnych elementów programu nauczania. Film stara się zbadać, jak nauczanie patriotyzmu wygląda w praktyce, obserwując przygotowania do obchodów Święta Niepodległości w specjalnej szkole zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W tym samym miejscu i dniu, ale o godz. 19.30, zaplanowano seans pt. „Anima 4x4”, który składać się będzie z czterech krótkich filmów animowanych autorstwa studentów pracowni animacji na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

O kinoterapeutycznej wartości filmów

W czwartek na pokaz (do kina „Zamek” na godz. 17) i dyskusję zaprasza Tomasz Raczek. Wtedy zostanie pokazany słynny oscarowy film pt. „Na rauszu”. Po seansie zaplanowana jest rozmowa o kinoterapeutycznej wartości filmów. Kolejnym punktem programu w tym dniu będzie pokaz filmu dokumentalnego pt. „Lekcja miłości” – o godz. 20.30 w kinie „Zamek”. Wspomniany krytyk filmowy T. Raczek poprowadzi też dyskusję w piątek po pokazie filmu „Uchodi – Naród niepotrzebnych” (wstęp wolny, początek seansu o godz. 17.30 w kinie „Zamek”). „Pod lupę weźmiemy film, który jest historią m.in. Milany, Maksa, Aleksa, Dzianisa – wygnanych ze swojej ojczyzny. Dziewiątego sierpnia ubiegłego roku, po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi, wyszli na ulice zaprotestować przeciwko reżimowi. W obawie o swoje życie musieli uciekać. Teraz próbują żyć poza swoją ojczyzną – w Szczecinie, Warszawie czy Pradze” – informują organizatorzy.

(MON)