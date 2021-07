Powrót imprezy na szczecińskie parkiety! Zatańcz kizombę, salsę albo tango

Mamy dobrą wiadomość dla fanów muzyki latynoamerykańskiej. Lubiane cykle - "Kizombowy Podwieczorek" i "Club Tropicana" - powróciły na szczecińskie parkiety! Odbywają się w każdą niedzielę w "Kafe Taniec" (przy ul. Jagiellońskiej 67). Organizatorem imprez jest Dom Kultury 13 Muz.

"Club Tropicana" to najstarsza, cykliczna impreza z muzyką latynoamerykańską w Polsce, która gości od ponad 27 lat (!) w niedzielne wieczory w Szczecinie. Jej autorem jest Waldemar Kulpa, który powołał ją do życia w styczniu 1994 roku w "Kontrastach". Mimo iż zamknięto ten klub, impreza z tak bogatą historią nie zniknęła z kulturalnej mapy miasta. 14 sierpnia 2011 roku odbyła się reaktywacja w "Rocker Clubie". Nowy rozdział rozpoczął się w listopadzie 2013 roku, kiedy to Klub Muzyczny Browar Polski stał się tym tą przestrzenią, gdzie szczecińscy entuzjaści gorących rytmów latynoamerykańskich znaleźli swoje miejsce. Od września 2017 roku impreza pojawiła się w sali kominkowej Domu Kultury 13 Muz, potem odbywała się w Nowym Browarze, by od jesieni 2019 roku zaistnieć w "Kafe Taniec".

"Kizombowy Podwieczorek" odbędzie się w niedzielę (18 lipca) w godz. 19-21, a po nim - do północy - "Club Tropicana" (zabrzmią: salsa, merengue, bachata, kizomba, cha, rumba, reggaeton, tango argentyńskie). Imprezę poprowadzi Paweł Grzybek.

Warto dodać, że kizomba to gatunek muzyki oraz styl tańca stworzony w Angoli, który zyskał popularność w Portugalii, a później na parkietach pozostałych krajów europejskich. W piosenkach, śpiewanych głównie w języku portugalskim, ale również w ostatnim czasie we francuskich i angielskim, delikatna, romantyczna nuta przeplata się z rytmami afrykańskimi. Taniec swą postawą nawiązuje do tanga, bo po nim odziedziczył sztywną ramę oraz nieruchomy tors.

(MON)