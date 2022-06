Pleciuga ustanowiła nowe święto. Szykujcie się na wspaniałą zabawę!

Wielka, kolorowa, rozśpiewana impreza - z korowodem przez miasto, spektaklami, koncertem i innymi atrakcjami! - odbędzie się w przyszłym tygodniu w Szczecinie. Otóż na środę (22 czerwca) tutejszy Teatr Lalek Pleciuga planuje Święto Pleciugi. Teraz odbędzie się to wydarzenie po raz pierwszy, a potem każdego roku, w ten sam dzień czerwca.

6 premier i mnóstwo warsztatów

Właśnie kończący się sezon artystyczny był pierwszym, w którym Pleciugą kierował dyrektor Tomasz Lewandowski.

- Za nami fantastyczny, niezwykle energiczny sezon. Włożyliśmy w niego dużo pracy, ale jest się czym pochwalić, bo za nami sześć premier spektakli. Z czego, co należy podkreślić, aż cztery prapremiery - mówił, na wtorkowej (14 czerwca) konferencji prasowej, wspomniany dyr. Lewandowski.

- Mijający sezon artystyczny obfitował w wiele działań edukacyjnych. Oprócz warsztatów zbudowanych wokół premier, poszerzających odbiór spektaklu, niemal w każdy weekend odbywały się zajęcia. Niektóre nastawione były na rozwój zdolności artystycznych – plastycznych, muzycznych, aktorskich. Ale duża część z nich miała charakter ciepłych spotkań w rodzinnym gronie, gdzie rozwijana była empatia wobec ludzi i świata. Na przykład w okolicy Dnia Dziadka odbyły się warsztaty zatytułowane „Dziadku, palec pod budkę”, na których dziadkowie wraz z wnukami, budowali budki lęgowe, a w okresie świątecznym piekliśmy pierniki. Podczas zajęć zatytułowanych „Pleciuga plecie warkocze” dorośli, a w szczególności tatusiowie, uczyli się robienia wymyślnych fryzur swoim dzieciom - dodała Magdalena Mrozińska, kierownik literacki.

Moc atrakcji

Interesujące wydarzenie zaplanowane jest na przyszły tydzień.

- Przed nami Święto Pleciugi, które ustanowiliśmy na 22 czerwca. Co roku szczecinian czeka w tym dniu wiele atrakcji. W tym roku zaprosiliśmy zaprzyjaźnione placówki oświatowe oraz instytucje kultury, zatem będzie nas sporo. Zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy chcą się do nas przyłączyć - mówił T. Lewandowski.

Zabawa rozpocznie się o godz. 11 przy Pomniku Trzech Orłów, gdzie chór dziecięcy zaśpiewa piosenkę ze słynnego, pleciugowego spektaklu pt. "Pippi Pończoszanka". Wtedy również zostanie pokazany spektakl, a następnie korowód artystów i mieszkańców ruszy w stronę Urzędu Miasta. Tam zostanie pokazana następna odsłona performatywnych działań aktorów, po której wszyscy przejdą ulicą Wielkopolską - aż do Teatru Lalek Pleciuga. Tu zostanie otwarta scena plenerowa, a na niej sporo atrakcji, m.in. koncert (około godziny 13) piosenek z różnych przedstawień, w tym z tego najnowszego: "Orkiestra świata". Z kolei na placu Teatralnym będą się odbywały choćby gry podwórkowe, a także będzie można spotkać szczudlarzy. Zabawa potrwa do godziny 14.

To nie są jedyne dobre wieści ze szczecińskiego teatru. Wśród innych są i takie, że spektakl tej sceny, pt. "Tu rządzą lalki", został zakwalifikowany do ogólnopolskiej edycji programu „Teraz Polska”. Oznacza to, że tylko 18 teatrów, spośród 139 zgłoszonych, wystawi swoje przedstawienia w miejscowościach, w których nie ma takiej instytucji kulturalnej. Aktorzy pleciugowi zagrają zatem w dziewięciu miejscach, nie tylko w naszym regionie, ale też w województwach ościennych. Poza tym, w różnych konkursach i i projektach zewnętrznych Pleciuga otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 350 tys. złotych. Jeden z takich projektów zakłada poszerzenie oferty edukacyjno-artystycznej dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. ©℗

(MON)