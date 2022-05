Nowy spektakl, książka, święto teatru. Duuuużo planów Pleciugi

O czym bzyczą pszczoły, a o czym muchy? Dlaczego burza znowu wygrzmociła się z takim hukiem? W jaki sposób echo namieszało w lesie? I czy można usłyszeć ciszę? O tym wszystkim będzie nowy - i jednocześnie ostatni premierowy w tym sezonie artystycznym - spektakl szczecińskiego Teatru Lalek "Pleciuga". Tytuł tego przedstawienia to: "Orkiestra świata, czyli bajki leśnej szajki". Prapremiera zaplanowana jest na 29 maja.

Muzyka na żywo

Jak obiecują twórcy spektaklu, „Orkiestra świata” jest ciepłą i arcyzabawną opowieścią o dźwiękach natury, cykliczności, niezwykłości świata w skali mikro. Co ważne - spektakl będzie prezentowany z muzyką na żywo.

- Na scenie będzie sześciu muzyków, w tym wiolonczelistka i saksofonista - na środowej konferencji prasowej zapowiadał dyrektor Pleciugi, Tomasz Lewandowski, który jest autorem muzyki do nowego spektaklu. - Wspólnie wymyśliliśmy, że w przedstawieniu znajdzie się taki gatunek, jak piosenka aktorska, ale dla dzieci.

- To muzyka, która szybko wpada w ucho, choć w niebanalny sposób - dodała Magdalena Mrozińska, której książka stała się kanwą spektaklu.

Prapremierze przedstawienia towarzyszyć zatem będzie premiera książki "Orkiestra świata" z ilustracjami Kasi Walentynowicz, wydanej przez Teatr Lalek "Pleciuga" wraz z Wydawnictwem Wolno, które wydaje m.in. utwory Marcina Świetlickiego.

Zarówno książka, jak i spektakl to swoisty muzyczny kalendarz. Rozpoczyna się wiosną, ale wcale nie kończy zimą, lecz zaproszeniem do kolejnej pory roku. Jak też zaproszeniem do wsłuchania się w otoczenie, bo natura codziennie szykuje muzyczną ucztę i z niesłabnącym zapałem wprawia w ruch swoją cudowną orkiestrę.

Święto i klasy patronackie

Z najbliższych planów Pleciugi warto wspomnieć o święcie tego teatru, które odbędzie się po raz pierwszy. Już 22 czerwca spod Pomnika Trzech Orłów ruszy barwny korowód, w kierunku teatru, rzecz jasna. Po drodze uczestników czekać będą przystanki i pokazy przygotowane przez aktorów. Na miejscu z kolei zagra dla wszystkich „Orkiestra świata, czyli bajki leśnej szajki”.

Z kolei do 31 maja nauczyciele klas 1-4 szkół podstawowych mogą składać zgłoszenia do udziału w pilotażowym programie klas patronackich w roku szkolnym 2022/2023. Idea klas patronackich opiera się na założeniu, że teatr (sztuka/kultura) nie tylko uwrażliwia młode pokolenie, nie tylko poszerza ogólną wiedzę o świecie i relacjach międzyludzkich, ale także może pomóc w nabyciu konkretnych umiejętności przydatnych w procesie nauki i autoprezentacji.

Każdorazowe spotkanie będzie się składać z dwóch części: obejrzenia spektaklu i części warsztatowej. Zajęcia po spektaklu będą luźno nawiązywać do jego aspektów (np. wykorzystanych form plastycznych, konstrukcji wybranych postaci, zdarzeń fabularnych). Warsztaty prowadzone będą przez odpowiednich specjalistów w danej dziedzinie. Charakter warsztatów dostosowany będzie do wieku uczestników zajęć.

Klas patronackich będzie sześć, a zajęcia w teatrze będą odbywać w cykl pięciomiesięcznym: październik – luty oraz styczeń – maj (do wyboru). Zainteresowani nauczyciele w zgłoszeniu powinni napisać argumenty, dlaczego akurat ich klasa powinna uczestniczyć w projekcie. Zgłoszenia trzeba nadsyłać mailowo na adres: sekretariat@pleciuga.pl.©℗

(MON)