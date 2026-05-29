Pleciuga pokaże „Śnieżkę”. Klasyczna baśń w nowej odsłonie

„Śnieżka” to nowy spektakl w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Fot. Żaneta JUSZKIEWICZ

Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie postawił na współczesną interpretację klasycznej baśni. „Śnieżka” skierowana jest do dzieci od 4. roku życia – to bezpieczny, przyjazny i pełen radosnych obrazów spektakl, który ma pobudzać wyobraźnię małego widza. Premiera już w sobotę 30 maja.

Młoda piękna księżniczka, zazdrosna królowa-macocha i siedmiu krasnoludków – tę opowieść znają wszyscy. Od soboty szczecińscy widzowie – ci najmłodsi, ale nie tylko, bo spektakl skierowany jest do widzów w różnym wieku – będą mogli zobaczyć nową interpretację „Śnieżki” w Pleciudze. Spektakl wyreżyserowała Dorota Abbe, a na scenie zobaczymy m.in. Magdalenę Dudek, Rafała Hajdukiewicza, Aleksa Jońskiego, Katarzynę Klimek czy Martę Łągiewkę.

– To spektakl, który czerpie z siły ponadczasowej historii o dobru i zazdrości, odwadze i przyjaźni. Znane motywy: królewna o cerze białej jak śnieg, tajemnicze lustro, siedmiu krasnoludków i zaczarowany las ożywają w poetyckim świecie teatru lalek, wzbogaconym o wpadające w ucho piosenki, które dzieci (i dorośli!) będą nucić jeszcze długo po wyjściu z teatru. Spektakl powstał z potrzeby powrotu do dziecięcych emocji – tych pierwszych zachwytów, lekkich lęków i wielkich wzruszeń. Twórcy zapraszają widzów do świata, który jest jednocześnie magiczny i bezpieczny – zielonej przestrzeni, gdzie każde dziecko może przeżywać historię we własnym tempie, a rodzice mają pewność komfortu i przyjaznej atmosfery na widowni – przekazują organizatorzy.

Twórcy zapowiadają, że spektakl został przygotowany w nowoczesnej konwencji, ale nie zabraknie w nim znanych motywów.

– Myślę, że widzowie rozpoznają jakieś tropy z klasycznej historii. Mamy tytułową Śnieżkę, mamy całą jej rodzinę, pałac, las i oczywiście krasnoludków. Natomiast podchodzimy do tego bardziej współcześnie z punktu widzenia dzisiejszego widza, dzisiejszego dziecka i dzisiejszego dorosłego. Pałac, w którym jesteśmy, jest niezwykle przytulny – tu nie ma barokowego złota, jest przytulny aksamit, ponieważ rodzina królewska, tata Śnieżki i jej nieżyjąca już mama żyli w zamku tuż przy lesie. Oni są tacy bardzo eko, żyli w zgodzie z naturą. Ten porządek ekologiczny zaburzyła nowa żona króla, ale tylko na chwilę. Natomiast Śnieżka i jej tata są bardzo związani z lasem i żyją z nim w zgodzie – mówi Dorota Abbe.

Reżyserka zapowiada, że widzowie mogą liczyć na szczęśliwe zakończenie.

Macochę gra Katarzyna Klimek, która przyznaje, że rola sprawia jej wiele satysfakcji. W „Śnieżce” kreśli obraz osoby nie tyle złej, co bardziej samotnej, sfrustrowanej i domagającej się uwagi.

– Nikt nie jest z natury zły. To nasze krzywdy i cierpienia, które nosimy w sobie i z którymi nie możemy się uporać. Ale w końcu zdarza się coś takiego, że możemy odwrócić ten zły charakter i swoją czarną stronę ku dobru. Dziękuję Dorocie, że dała mi taką rolę, bo to przyjemność grać taką wredną kobietę – mówi aktorka.

– Mam przyjemność grać rolę Śnieżki i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Ta Śnieżka nie jest stereotypową księżniczką – ma swoje zdanie, potrafi tupnąć nogą, postawić na swoim, jest bardzo otwarta na świat i nie boi się przygód, które ją czekają – opowiada Magdalena Anna Dudek, odtwórczyni roli Śnieżki.

Szczególną uwagę przykuwa scenografia spektaklu.

– To nasze miękkie, piękne królestwo. Stworzyliśmy świat, który ma być miły i przytulny, a jednocześnie ciepły i dobry. Wykorzystujemy tkaniny, które zaczynają ożywać. Czerpiemy z tego, czym jest tkanina, i ze wspomnień z przeszłości – koców i namiotów budowanych pod stołem – tłumaczy Dora Gaj, scenografka z Grupa Mixer.

Premiera spektaklu odbędzie się w sobotę 30 maja, na Scenie Głównej Teatru Lalek Pleciuga (pl. Teatralny 1). ©℗

Agata JANKOWSKA

