Prawdziwa zbrodnia

Teatr Lalek Pleciuga tak zaprasza na „Prawdziwą zbrodnię”, tylko widzów powyżej 16 roku życia: „Ta historia wydarzyła się naprawdę. Czterdziestotrzyletni Krzysztof, czterdziestoletnia Anna i ich siedmioletnia córeczka Zuzia... Prawdziwa zbrodnia. A gdyby wszystko można było zacząć wcześniej? A gdyby można było inaczej? Czy byliby tu gdzie są? Czy uniknęliby popełnionych zbrodni i błędów? Czy stworzyliby swój mały świat inaczej? Czy w ułożonym porządku - mąż - żona - dziecko - nowy dom - praca - coroczne wakacje - spełnione marzenia - stały harmonogram dnia i nocy - byłoby miejsce na WIĘCEJ? Podobno wszystko zależy od nas. A jeżeli w kąciku świata schowało się fatum? I czyha? Ktoś jest ofiarą, ktoś sprawcą. Ktoś stopionym w jedność, wybebeszonym z uczuć ciałem. Motyw? Jedna niespełniona obietnica za daleko? Jedna niedokończona rozmowa? Cisza... ”

Reżyseria i choreografia: Anna Rozmianiec, tekst: Michał Kmiecik, muzyka: Jakub Woźniak, scenografia: Kinga Dalska, reżyseria świateł: Prot Jarnuszkiewicz.

Obsada: Maja Bartlewska, Rafał Hajdukiewicz, Mirek Kucharski, Maciej Sikorski, Zofia Tkocz.

Spektakl bierze udział w 32. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Miejsce: Teatr Lalek Pleciuga

06.03.2026 - 07.03.2026

godz. 18

