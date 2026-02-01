Komiczny armagedon w Szczecinie. Aktorzy "Pleciugi" śmieją się z ostatnich wydarzeń w mieście [FILM]

Fot. Kadr z filmu "Gołoledź w Szczecinie".

Rolka Macieja Sikorskiego i Rafała Hajdukiewicza - aktorów na co dzień związanych z Teatrem Lalek "Pleciuga" stała się już viralem w mediach społecznościowych. Autorzy krótkiego filmiku postanowili zażartować sobie z sytuacji w Szczecinie, jaka wydarzyła się podczas gołoledzi i mrozu.

REKLAMA

Wszyscy narzekają na lód, gołoledź i problemy z komunikacją miejską, a oni się po prostu z tego śmieją. W filmie zrealizowanym przez dwóch artystów Szczecin staje się miastem zimowej katastrofy - wszystko jest pokryte śniegiem i lodem - nawet budynki. W mieście trwa paraliż komunikacyjny.

Rolka zmontowana jest z ujęć stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji oraz aktorskich, odgrywanych scen. Całość - stworzona w konwencji parodii filmów katastroficznych - jest niezwykle zabawna i kreatywna. Nie zabrakło teą nawiązań do szczecińskiego klasyka "Ale urwał!".

- Inspiracją do tej rolki były sytuacje pogodowe, które w ostatnich dniach mocno dawały nam wszystkim w kość. Zamiast narzekać, postanowiłem przekuć to w coś twórczego i lekko abstrakcyjnego - wyjaśnia Maciej Sikorski. - Odezwałem się do mojego kumpla z teatru, Rafała, którego poczucie humoru jest totalnie kompatybilne z moim. Nagraliśmy kilka ujęć, z których powstała rolka. W domu zmontowałem materiał, dorzuciłem efekty stworzone przy użyciu AI i wrzuciłem wszystko do sieci. Nie spodziewaliśmy się takiego odbioru – a to nagranie okazało się viralem. Mieliśmy z tego masę zabawy.

(aj)

Film: Maciej Sikorski i Rafał Hajdukiewicz

REKLAMA