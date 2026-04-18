Coś, co chowa się przed światem. W „Pleciudze” nie tylko dla nastolatków

Fot. Sylwia DUDEK

Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie zaprasza na „Czy to M...?”, czyli „coś pięknego i wyjątkowego, ale też w wieku nastoletnim uczucie wstydliwe, coś, co chowa się przed światem, często także przed obiektem swoich westchnień”.

Magda, Marta, Malwina, Marcin, Maciek i Mateusz opowiadają o swoich pierwszych zauroczeniach, ale także o tabu, jakim owiane jest uczucie młodzieńczej miłości. Postaci funkcjonują w trzech porządkach dramaturgicznych: jako postaci w fikcyjnym świecie szkolnej dyskoteki, jako aktorzy w realnym świecie teatru oraz gdzieś pomiędzy tymi dwoma porządkami w autentycznych wyznaniach. Dzięki temu naświetlają temat z różnych perspektyw, nie stroniąc od takich tematów jak fizjologiczne reakcje ciała, seks, alkohol i narkotyki.

Autorska sztuka Moniki Czajkowskiej, zainspirowana rozmowami z młodzieżą, a za nią spektakl w reżyserii autorki stawiają młodych dorosłych w roli osób eksperckich i traktują tę grupę odbiorczą podmiotowo i poważnie.

Spektakl balansuje na granicy prawda-fałsz, nastoletniość-dorosłość, powaga-żart. Dedykowany jest przede wszystkim osobom nastoletnim, ale odnajdą się w nim także osoby dorosłe.

scenariusz, reżyseria i kostiumy: Monika Czajkowska

obsada: Maja Bartlewska, Łukasz Dybek, Maciej Grzegorczyk, Magdalena Kamińska, Patryk Sztęborowski, Zofia Tkocz

scenografia: Anna Kolanecka

choreografia: Martyna Hickiewicz-Kurek

muzyka: Tomasz Lewandowski

reżyseria świateł: Prot Jarnuszkiewicz

Sobota, 18 bm., g. 17

