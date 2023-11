Bursztynowe nominacje. Mamy bilety dla Czytelników!

W ten weekend warto wybrać się na „Trubadura” Giuseppe Verdiego do Opery na Zamku w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Już w poniedziałek, 13 listopada, zakończy się pierwszy etap głosowania widzów w plebiscycie „Kuriera Szczecińskiego” Bursztynowy Pierścień. Poznamy wówczas finalistów (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli), spośród których widzowie będą wybierali laureatów konkursu. Swoje nagrody przyzna także jury.

Niewątpliwie warto obejrzeć wszystkie nominowane spektakle i podziwiać grę docenionych przez jury aktorów. Wciąż to można uczynić, sztuki są nadal na afiszach. Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy bilety na najbliższe spektakle. Można je wygrać w SMS-owym konkursie.

„£6 za opakowanie”, Teatr Nie Ma – piątek 10 listopada

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na piątkowy spektakl. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.niema. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (10 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a, tuż po godz. 13.35. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT

„Trubadur”, Opera na Zamku – niedziela, 12 listopada

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.opera. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (10 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a, tuż po godz. 13.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

„Frida. Kolekcjonerka z Westendu”, Willa Lentza – poniedziałek, 13 listopada

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.willa. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (10 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a, tuż po godz. 12.20. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

„Kleopatra”, Teatr Nie Ma – środa, 15 listopada

Dla naszych czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na środowy spektakl. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.niema. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (10 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba która najszybciej przyśle SMS-a, tuż po godz. 13.15. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Jak wybieramy najlepszych?

Jury wybrało już 18 spektakli i 20 kreacji aktorskich, wśród których widzowie teraz wybierają swoich faworytów.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy (głosowanie widzów) wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych. Po ich ogłoszeniu widzowie wybierać będą zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: 13 listopada o godz. 12 zakończy się pierwszy etap, w którym zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli). Głosować można SMS-owo, a także wypełniając zamieszczony w „Kurierze” kupon.

Swoją nagrodę przyzna także jury. Bursztynowe Pierścienie otrzymają: najlepszy spektakl oraz aktorka/aktor. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie, oraz Wielką Nagrodę Jury.

Aktualne wyniki głosowania

Zapraszamy widzów do głosowania! Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em.

SPEKTAKLE (SMS na nr 7248)

Apetyt na czereśnie, Teatr Kameralny, inscenizacja Michał Janicki

BURSZTYN.1

Frida. Kolekcjonerka z Westendu, Willa Lentza, reż. Arkadiusz Buszko

BURSZTYN.2

Fujka i ocean, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Janni Younge

BURSZTYN.3

Komedianci, Teatr Polski, reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne Mikołaj Grabowski

BURSZTYN.4

Moralność pani Dulskiej, Bałtycki Teatr Dramatyczny, reż. Paweł Szkotak

BURSZTYN.5

Mój boski rozwód, Bałtycki Teatr Dramatyczny, monodram Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej

BURSZTYN.6

Niecierpki, Teatr Kana, scenariusz, reżyseria i wykonanie Bibianna Chimiak

BURSZTYN.7

Nienauczalni, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Piotr Ratajczak

BURSZTYN.8

Niezłe ziółka, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Paweł Aigner

BURSZTYN.9

Ojciec, Teatr Współczesny, reż. Norbert Rakowski

BURSZTYN.10

Perfekty i Ambaras, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Jakub Krofta

BURSZTYN.11

Pozory mylą, Teatr Piwnica przy Krypcie, reż. Tomasz Kaczorowski

BURSZTYN.12

Seed: Śnieżyca, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Przemysław Żmiejko

BURSZTYN.13

Sen nocy letniej, Teatr Współczesny, reżyseria Justyna Sobczyk i Jakub Skrzywanek

BURSZTYN.14

Trubadur, Opera na Zamku, kierownictwo muzyczne Jerzy Wołosiuk, reż. Barbara Wiśniewska

BURSZTYN.15

Światy możliwe, Teatr Kana, reż. Krzysztof Popiołek

BURSZTYN.16

Zatrudnimy starego clowna, Willa Lentza, reż. Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski i Konrad Pawicki

BURSZTYN.17

£6 za opakowanie, Teatr Nie Ma, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz

BURSZTYN.18

NOMINACJE AKTORSKIE

Olga Adamska za rolę w spektaklu „Frida. Kolekcjonerka z Westendu”, Willa Lentza oraz za rolę w spektaklu „Komedianci”, Teatr Polski

BURSZTYN.19

Artur Bartosiewicz za rolę w spektaklu „£6 za opakowanie”, Teatr Nie Ma

BURSZTYN.20

Arkadiusz Buszko za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza

BURSZTYN.21

Bibianna Chimiak za rolę w spektaklu „Niecierpki”, Teatr Kana

BURSZTYN.22

Żaneta Gruszczyńska-Ogonowska, za role w spektaklach „Mój boski rozwód” i „Moralność pani Dulskiej”, Bałtycki Teatr Dramatyczny

BURSZTYN.23

Rafał Hajdukiewicz za rolę w spektaklu „Perfekty i Ambaras”, Teatr Lalek „Pleciuga”

BURSZTYN.24

Marta Jesswein za rolę w spektaklu „Kleopatra”, Teatr Nie Ma

BURSZTYN.25

Danuta Kamińska za rolę w spektaklu „Nienauczalni”, Teatr Lalek „Pleciuga”

BURSZTYN.26

Mirosław Kucharski za rolę w spektaklu „Nienauczalni”, Teatr Lalek „Pleciuga”

BURSZTYN.27

Barbara Lewandowska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, Teatr Współczesny

BURSZTYN.28

Grażyna Nieciecka-Puchalik za rolę w spektaklu „Apetyt na czereśnie”, Teatr Kameralny

BURSZTYN.29

Beata Niedziela za rolę w spektaklu „Moralność pani Dulskiej”, Bałtycki Teatr Dramatyczny

BURSZTYN.30

Paweł Niczewski za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza

BURSZTYN.31

Magdalena Myszkiewicz za rolę w spektaklu „Ojciec”, Teatr Współczesny

BURSZTYN.32

Konrad Pawicki za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza

BURSZTYN.33

Jacek Piątkowski za rolę w spektaklu „Ojciec”, Teatr Współczesny

BURSZTYN.34

Przemysław Walich za rolę w spektaklu „Pozory mylą”, Teatr Piwnica przy Krypcie

BURSZTYN.35

Maciej Sikorski za rolę w spektaklu „Niezłe ziółka”, Teatr Lalek „Pleciuga”

BURSZTYN.36

Helena Urbańska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, Teatr Współczesny

BURSZTYN.37

Ewa Zeuner za rolę w spektaklu „Trubadur”, Opera na Zamku

BURSZTYN.38