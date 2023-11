Bursztynowi finaliści. Głosowanie na finałową dziesiątkę

Trubadur Fot. Dariusz GORAJSKI

Finałowa dziesiątka najlepszych spektakli i najwybitniejszych kreacji aktorskich została wybrana przez Czytelników „Kuriera”. Przed nami drugi etap Plebiscytu Bursztynowy Pierścień, który wyłoni spośród nich te, które szczególnie mocno zapadły widzom w sercach i powinny zostać uhonorowane wyjątkowymi statuetkami.

– Ubiegły sezon w zachodniopomorskich teatrach był bardzo udany i niezwykle ciekawy – podkreśliła Anna Kosiorowska, członkini jury Plebiscytu Bursztynowy Pierścień.

Pierwszy etap głosowania został zamknięty 13 listopada. Tego dnia finalistów, wybranych głosami widzów, zatwierdziło jury w składzie: Radosław Bruch, portal wSzczecinie.pl; Małgorzata Frymus, Radio Szczecin; Małgorzata Klimczak, portal Dziennik Teatralny; Anna Kosiorowska, prawniczka, miłośniczka teatru; Elżbieta Kubera, „Kurier Szczeciński”; Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński; Aleksandra Skiba, Książnica Pomorska; Małgorzata Stoltman, kaowiec Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW; Leszek Zalewski, aktor, reżyser; Daniel Źródlewski, Prestiż (przewodniczący).

Widzowie w głosowaniu drogą SMS-ową oraz za pomocą kuponów drukowanych w „Kurierze” wyłonili dziesiątkę, a właściwie jedenastkę, najlepszych w obu kategoriach: spektaklu i roli, co także jest widoczne na portalu „Kuriera Szczecińskiego”: kurierszczecinski.pl. W obecnym, drugim etapie Czytelnicy wybiorą już zwycięzców Bursztynowych Pierścieni.

Poniżej prezentujemy finałowe spektakle, według liczby uzyskanych dotychczas głosów.

„Trubadur” – Opera na Zamku w Szczecinie

Wielkoobsadowe dzieło. Przedstawia dramatyczną historię pewnej rodziny, ukazaną w retrospekcji. Opowieść o tragicznej przeszłości determinuje zachowania głównych bohaterów: Hrabiego oraz trubadura Manrico i jego przybranej matki – Azuceny. Opera ukazuje, do jakich skutków prowadzi wypełnianie urojonego nakazu zemsty.

„Apetyt na czereśnie” – Teatr Kameralny w Szczecinie

W poczekalni warszawskiego dworca w oczekiwaniu na pociąg do Szczytna spotykają się: kobieta z przeszłością i mężczyzna po przejściach. Ona – Grażyna Nieciecka-Puchalik, on – Michał Janicki. Miłosne perypetie dwojga ludzi oddają gorzkie i niepozbawione humoru dialogi Osieckiej z zaskakującą puentą.

„Ojciec” – Teatr Współczesny w Szczecinie

Opowieść nie tyle o chorobie, ile o cierpliwości, miłości i sztuce empatii. Ukazuje, co dzieje się z człowiekiem, który traci pamięć, a wraz z nią kontakt z rzeczywistością, lecz jednocześnie stara się zachować godność i relacje z najbliższymi, dla których ta trudna sytuacja jest wyzwaniem.

„Frida. Kolekcjonerka z Westendu” – Willa Lentza w Szczecinie

Monodram w wykonaniu Olgi Adamskiej w roli Fridy czy też Friedy Doering, żony przedwojennego niemieckiego przedsiębiorcy. Małżonkowie byli ostatnimi prywatnymi mieszkańcami Willi Lentza, ponadto kolekcjonowali obrazy. W przeddzień wyprowadzki Frieda wspomina lata spędzone w tym wyjątkowym miejscu.

„Pozory mylą” – Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie

Karol, niegdyś słynny artysta cyrkowy i Robert, marzący o powrocie na scenę aktor to bracia, których łączy miłość do jednej kobiety oraz sztuka. Spotykają się regularnie – w każdy wtorek u Karola, a w każdy czwartek u Roberta, by wypominać sobie te prawdziwe i wyimaginowane winy.

„£6 za opakowanie” – Teatr Nie Ma w Szczecinie

Czy może być coś mniej uduchowionego, coś bardziej doczesnego niż prezerwatywa? A co dopiero, gdy w grę wchodzi ich 10 tysięcy? Liczba tak wielka, że zdaje się – niczym czarna dziura – wpływać na czas i przestrzeń. Co zrobić z „10 tysiącami opakowań wyśmienitych gumek produkcji australijskiej”?

„Komedianci” – Teatr Polski w Szczecinie

Trzy jednoaktówki Bogusława Schaeffera: „Próby”, „Scenariusz dla trzech aktorów”, „Kwartet dla czterech aktorów” dzięki Mikołajowi Grabowskiemu ukazują „teatr w teatrze”. To pytanie o to, jakie jest znaczenie sztuki w życiu człowieka i po co jest teatr?

„Mój boski rozwód” – Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie

Monodram w wykonaniu Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej z typowym angielskim dowcipem przedstawia historię Angeli, która znalazła się na życiowym zakręcie. Upływający czas nie pomaga kobiecie, od której właśnie odszedł mąż.

„Niezłe ziółka” – Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

Typowe czarne charaktery z baśni i legend chcą udowodnić, że zło jest dobre, a dobro złe. Dążą do zniszczenia mitycznej Fabryki Dobrych Bohaterów. Jakie to może mieć konsekwencje? Przygodowa sztuka pełna humoru.

EX AEQUO:

„Moralność pani Dulskiej” – Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie

Opowieść o domu chłodnym, bez szczególnych więzi, w którym powtarzane słowa Bóg i moralność brzmią jedynie jak frazesy. Dulscy potrafią oceniać ludzi, cenić pieniądze i udawać idealną rodzinę.

„Zatrudnimy starego clowna” – Willa Lentza w Szczecinie

Poprzez szalone przedstawienia pełne absurdalnego humoru podbili serca publiczności, zdobyli uznanie krytyków i nagrody na festiwalach. Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski i Konrad Pawicki jako podstarzali clowni, dawni przyjaciele z cyrku rywalizują o rolę, która może być ich ostatnią.

Jak głosujemy?

Zapraszamy do oddawania głosów na ulubione spektakle oraz kreacje aktorskie. W obu tabelach prezentujemy finalistów w obu kategoriach. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treści SMS-a na numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Drugi etap głosowania zakończymy 30 listopada o godz. 12. Głosować można również, wypełniając załączony kupon.

Wyniki głosowania widzowie poznają 4 grudnia podczas Gali Bursztynowego Pierścienia w Teatrze Kameralnym, w siedzibie ubiegłorocznego zwycięzcy. Tam też ogłoszony zostanie werdykt jury dotyczący przyznania nagród dla najlepszego spektaklu oraz roli aktorskiej, a także uhonorowania Srebrną Ostrogą obiecującego artysty i Wielką Nagrodą Jury twórcy ze znaczącymi dokonaniami w minionym sezonie teatralnym.

***

Mamy bilety dla Czytelników

„Fujka i ocean”, Teatr Lalek „Pleciuga” – środa, 22 listopada

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.pleciuga. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (17 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT

„Moralność pani Dulskiej”, Bałtycki Teatr Dramatyczny – niedziela, 26 listopada

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.btd. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (17 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 11.50. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT

***

SPEKTAKLE (SMS na nr 7248)

Apetyt na czereśnie, Teatr Kameralny, inscenizacja Michał Janicki BURSZTYN.1

Frida. Kolekcjonerka z Westendu, Willa Lentza, reż. Arkadiusz Buszko BURSZTYN.2

Komedianci, Teatr Polski, reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne Mikołaj Grabowski BURSZTYN.4

Moralność pani Dulskiej, Bałtycki Teatr Dramatyczny, reż. Paweł Szkotak BURSZTYN.5

Mój boski rozwód, Bałtycki Teatr Dramatyczny, monodram Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej BURSZTYN.6

Niezłe ziółka, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Paweł Aigner BURSZTYN.9

Ojciec, Teatr Współczesny, reż. Norbert Rakowski BURSZTYN.10

Pozory mylą, Teatr Piwnica przy Krypcie, reż. Tomasz Kaczorowski BURSZTYN.12

Trubadur, Opera na Zamku, kierownictwo muzyczne Jerzy Wołosiuk, reż. Barbara Wiśniewska BURSZTYN.15

Zatrudnimy starego clowna, Willa Lentza, reż. Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski i Konrad Pawicki BURSZTYN.17

£6 za opakowanie, Teatr Nie Ma, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz BURSZTYN.18

NOMINACJE AKTORSKIE

Olga Adamska za rolę w spektaklu „Frida. Kolekcjonerka z Westendu”, Willa Lentza oraz za rolę w spektaklu „Komedianci”, Teatr Polski BURSZTYN.19

Arkadiusz Buszko za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza BURSZTYN.21

Marta Jesswein za rolę w spektaklu „Kleopatra”, Teatr Nie Ma BURSZTYN.25

Danuta Kamińska za rolę w spektaklu „Nienauczalni”,Teatr Lalek „Pleciuga” BURSZTYN.26

Mirosław Kucharski za rolę w spektaklu „Nienauczalni”, Teatr Lalek „Pleciuga” BURSZTYN.27

Barbara Lewandowska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, Teatr Współczesny BURSZTYN.28

Grażyna Nieciecka-Puchalik za rolę w spektaklu „Apetyt na czereśnie”, Teatr Kameralny BURSZTYN.29

Konrad Pawicki za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza BURSZTYN.33

Przemysław Walich za rolę w spektaklu „Pozory mylą”, Teatr Piwnica przy Krypcie BURSZTYN.35

Helena Urbańska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, Teatr Współczesny BURSZTYN.37

Ewa Zeuner za rolę w spektaklu „Trubadur”, Opera na Zamku BURSZTYN.38

Elżbieta KUBERA

AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA