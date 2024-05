Piętnasta edycja Westivalu pod hasłem „Archtektura dialogu”

To już piętnasta edycja wydarzenia. Jej tematem jest Szczecin, miasto, w którym żyjemy, które tworzymy i definiujemy.

Piętnasta edycja Westivalu Architektury odbywa się w dniach 24-26 maja w Teatrze Polskim w Szczecinie. Tegoroczny temat to „Architektura dialogu”. Wydarzenie skoncentruje się na lokalnych zagadnieniach, jednak będą one rozpatrywane w szerszym kontekście.

Westival to okazja do uczestnictwa w debatach, spotkaniach, wycieczkach, a także w prezentacji nowo wydanego „Przewodnika architektonicznego po Szczecinie”. Program obejmuje pięć paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, którzy wspólnie będą poszukiwali najlepszych kierunków rozwoju miasta. Tematy debat obejmą współczesne dziedzictwo architektoniczne, rewitalizację, mieszkalnictwo, politykę transportową oraz politykę architektoniczną miasta.

- Decyzje przestrzenne, które podejmujemy dziś, będą miały długofalowe konsekwencje dla przyszłych pokoleń - mówią organizatorzy wydarzenia. - Współczesne miasta muszą stawić czoła wielu wyzwaniom klimatycznym, społecznym i gospodarczym, a ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego komfortu życia. Społeczność miasta, która identyfikuje się z nim i chce związać z nim swoje życie, jest jego siłą napędową.

Dlatego ważny jest ciągły dialog między mieszkańcami a władzami miasta. Westival stwarza przestrzeń do takiej rozmowy, gdzie różne punkty widzenia mogą znaleźć wspólny język i przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania przestrzeni miejskiej.

W tym roku westivalowe dyskusje i wypracowane wnioski zostaną dodatkowo utrwalone i zapisane jako merytoryczny głos w dyskusji o przyszłości Szczecina.

- Chcemy, aby pomogły one w tworzeniu wizji miasta, które zachowuje swoją lokalną tożsamość, a jednocześnie aspiruje do miana nowoczesnej i ambitnej metropolii - deklarują organizatorzy. - Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz miłośników architektury i urbanistyki do udziału w 15. edycji Westivalu.

Razem możemy stworzyć wizję Szczecina, która będzie służyć nam i przyszłym pokoleniom. Zapraszamy do rozmowy o naszym mieście - o Szczecinie!

Organizatorem Westivalu jest SARP oddział Szczecin. Więcej na https://westival.pl/ (K)