Park Chrobrego rozbłysnął magią światła podczas ArtFestiwalu [GALERIA, FILM]

Fot Wioletta Mordasiewicz

Park Chrobrego w Stargardzie podczas tegorocznego ArtFestiwalu ponownie zamienił się w niezwykłą przestrzeń pełną światła, kolorów i sztuki. Wieczorne iluminacje, które można było podziwiać 12 i 13 czerwca, stworzyły wyjątkowy klimat i przyciągnęły tłumy mieszkańców oraz gości odwiedzających Stargard w czasie kończącego się dziś Zjazdu Hanzy.

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Kolorowe światła rozświetlające alejki, drzewa i parkowe zakątki sprawiły, że dobrze znane mieszkańcom miejsce nabrało zupełnie nowego charakteru. Spacerujący po parku mogli poczuć się jak w bajce.

(w)

Film Wioletta Mordasiewicz

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