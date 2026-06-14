Park Chrobrego rozbłysnął magią światła podczas ArtFestiwalu

Park Chrobrego w Stargardzie podczas tegorocznego ArtFestiwalu ponownie zamienił się w niezwykłą przestrzeń pełną światła, kolorów i sztuki. Wieczorne iluminacje, które można było podziwiać 12 i 13 czerwca, stworzyły wyjątkowy klimat i przyciągnęły tłumy mieszkańców oraz gości odwiedzających Stargard w czasie kończącego się dziś Zjazdu Hanzy.
Kolorowe światła rozświetlające alejki, drzewa i parkowe zakątki sprawiły, że dobrze znane mieszkańcom miejsce nabrało zupełnie nowego charakteru. Spacerujący po parku mogli poczuć się jak w bajce.
(w)
Film Wioletta Mordasiewicz