Pamiętajmy o ofiarach Wołynia. Wernisaż wystawy w urzędzie wojewódzkim

Pamięć

2022-07-08 23:42:43

W obecnej sytuacji geopolitycznej wybór wystawy to ma być jakieś otwarcie oczu ukraincom na naszą przyjaźń narodową? nauka jak z nowego podręcznika HIT? czy raczej naplucie w twarz? Ja jak i większość mieszkańców tego tolerancyjnego"Kresowego"miasta wolał bym coś o przyjaźni polsko-ukrainskiej albo jak PiS woli wojenkę to coś o bolszewikach. Brakuje mi wystawy Niemcy1939, Szwedzi1655, a Czesi to może najazd Brzetysława1038 na Litwę, Słowację i Białoruś też coś się znajdzie. Miłej wojenki bracia.