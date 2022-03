Olbrzymie zainteresowanie paszportami. To wpływ wojny i fałszywych alarmów

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie odnotował prawie... półtora miliona prób wejścia do systemu rezerwacji na najbliższą paszportową sobotę! To pokazuje, jak bardzo wzrosła liczba osób Polaków chcących zdobyć ten dokument.

Na większe zainteresowania paszportami wpływ miała agresja Rosji na Ukrainę. Ponadto w ubiegłym tygodniu pojawiła się nieprawdziwa informacja, że zostanie zamknięta strefa Schengen. A to skłoniło niektórych Polaków do nerwowych ruchów

- W Szczecinie między 1 a 8 marca mieliśmy 1471 wniosków o paszport i 666 wydanych dokumentów. W województwie odpowiednio 2937 i 1496 - opowiada Michał Ruczyński, rzecznik ZUW. - Tymczasem na przykład między 14 a 18 lutego w Szczecinie wpłynęło 506 wniosków i wydanych zostało 458 paszportów, w całym województwie - 1163 i 1049.

Najbliższa sobota w ZUW będzie sobotą paszportową (szczeciński Urząd Wojewódzki jako jedyny w Polsce organizuje takie soboty). ZUW zanotował 1,5 miliona próba wejścia na serwis z rejestracją. Miejsc było 260.

- To absolutny rekord - podkreśla Michał Ruczyński. - W odpowiedzi na większe zainteresowanie sprawami paszportowymi codziennie rano w biletomacie jest pewna pula biletów, którą można zdobyć na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". W tym tygodniu zmieniamy system anulowania wizyt. Wcześniej wizytę anulowało się mailem. Nie każdemu chciało się to robić. W efekcie 20 do 30 procent wizyt było niezrealizowanych. Teraz trzeba będzie wysłać smsa z potwierdzeniem. Pracujemy pełną parą. Będą kolejne paszportowe soboty.

Co ciekawe - z informacji ZUW wynika, że wśród wniosków o paszport dominują wnioski dla małych dzieci. ©℗

(as)