Niedziela, 21 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 2 szczecin
REKLAMA

Tragiczny wypadek w Stargardzie. Nie żyje pieszy

Data publikacji: 21 grudnia 2025 r. 16:01
Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2025 r. 16:01
Tragiczny wypadek w Stargardzie. Nie żyje pieszy
Fot. Stoją Stargard  

Na ulicy Nowowiejskiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł pieszy, który został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję.  

REKLAMA

Kierowca pojazdu brał udział w zdarzeniu, a jego rola i odpowiedzialność są obecnie przedmiotem ustaleń.

- Na ten moment ustalane są okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury – poinformowała aspirant Justyna Siwarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policja prowadzi czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu tragedii na ul. Nowowiejskiej.

(w)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA