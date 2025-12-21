Tragiczny wypadek w Stargardzie. Nie żyje pieszy

Na ulicy Nowowiejskiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł pieszy, który został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję.
Kierowca pojazdu brał udział w zdarzeniu, a jego rola i odpowiedzialność są obecnie przedmiotem ustaleń.
- Na ten moment ustalane są okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury – poinformowała aspirant Justyna Siwarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
Policja prowadzi czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu tragedii na ul. Nowowiejskiej.
(w)