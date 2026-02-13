Okazja, by potańczyć w muzeum

W sobotę 14 lutego będzie okazja, by poczuć ducha szalonych lat dwudziestych. – Zanim pożegnamy tegoroczny karnawał, chcemy zaprosić do przeżycia czegoś wyjątkowego – zapowiada Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Wydarzenie rozpocznie się w południe w MN – Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja. To będzie 1,5-godzinna podróż do przeszłości, podczas której uczestnicy pod okiem instruktora nauczą się podstawowych (i nieco trudniejszych) kroków charlestona. Warto zabrać wygodne obuwie. Dla chętnych przygotowano krótkie (ok. 20 minut) oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918-1933”. To okazja, by dowiedzieć się, jak tańczono w dawnym Szczecinie. Dzięki uprzejmości Opery na Zamku, będzie można wypożyczyć stylowe akcesoria modowe i uwiecznić te chwile na pamiątkowych zdjęciach w klimatycznej przestrzeni wystawy.

Warsztaty tańca poprowadzi Monika Jabcoń, pedagog tańca klasycznego, znana publiczności szczecińskiej, krakowskiej i wrocławskiej. Przebrania w stylu lat 20. mile widziane. Oprowadzanie kuratorskie – Małgorzata Peszko. Na wydarzenie obowiązuje bilet edukacyjny. Liczba miejsc ograniczona.

