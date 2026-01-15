Oręż z czasów Gryfitów na nowej wystawie

XV-wieczna kusza to ostatni tego typu eksponat w polskich zbiorach muzealnych. fot. Agata JANKOWSKA

Najnowsza ekspozycja w gmachu Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego w Szczecinie prezentuje w sumie 190 eksponatów z terenów księstwa Pomorskiego od czasów średniowiecza. To bogaty i interesujący zbiór uzbrojenia, który oddaje realia dawnych epok w kontekście militariów.



Wystawa "Oręż w Państwie Gryfitów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie" prezentuje obiekty przechowywane na co dzień w dwóch przestrzeniach - w Dziale Archeologii i Dziale Sztuki Dawnej. Została ona podzielona na trzy części w układzie chronologicznym - w pierwszej znajduje się uzbrojenie z XII i XIII wieku i prezentuje przede wszystkim miecze oraz broń drzewcową.

Druga część wystawy zawiera broń z XIV i XV wieku. Tutaj pokazane zostały głównie miecze.



- W kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie znajduje się ponad 30 mieczy. Jest to jedna z największych kolekcji w kraju. Po raz pierwszy są prezentowane publice i widzom Szczecina w całości, ponieważ część z nich znajduje się na co dzień w Muzeum Zamkowym w Malborku - tłumaczy kuratorka wystawy Justyna Bądkowska.



W kolejnych pomieszczeniach zwiedzający zobaczą uzbrojenie mieszczan i rycerzy.

- Jest tu bardzo ciekawy zbiór puginałów i kordów, czyli noży używanych do celów bojowych w średniowieczu, głównie przez mieszczan, ale w przypadku sztyletów również przez rycerstwo. Mamy fantastyczny zbiór ostróg, który pokazuje rozwój wyposażenia jeździeckiego od XII aż do I ćwierci XVII wieku - opowiada kuratorka.

W sali z uzbrojeniem z XVI i XVII wieku zaprezentowano z kolei rapiery, dwuręczny miecz oraz uzbrojenie jeździeckie. Tam też zobaczymy ciekawostkę - gablotę z klejnotami, pozostałościami strojów i uzbrojenia książęcego, które nie były nigdy pokazywane. Wydobyto je w 1940 roku.



Szczególnie ciekawym obiektem jest kusza z początku XV wieku.

- To najstarsza kusza w zbiorach polskich. Została zbudowana w bardzo prosty sposób i żeby ją uruchomić, należało naciągać ją hakiem, ponieważ na tamtym etapie nie używano jeszcze elementów do mocowania lewarów. Tego rodzaju obiekt jest tylko u nas - mówi Justyna Bądkowska.©℗

Agata Jankowska

