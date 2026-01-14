Muzeum Narodowe zaprasza seniorów na spacer kuratorski

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza seniorów dzisiaj - w środę 14 stycznia do Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II na spacer kuratorski z Małgorzatą Peszko, który odbędzie się w ramach wystawy „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”.

Podczas spotkania, które się rozpocznie o godz. 17, kuratorka przybliży realia życia muzycznego i tanecznego Szczecina w okresie międzywojennym oraz opowie o fenomenie charlestona i kultury rozrywkowej lat 20. i 30. XX wieku. Obowiązuje bilet edukacyjny.

