Środa, 14 stycznia 2026 r. 
REKLAMA 2 szczecin
REKLAMA

Muzeum Narodowe zaprasza seniorów na spacer kuratorski

Data publikacji: 14 stycznia 2026 r. 00:01
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2026 r. 00:01
Muzeum Narodowe zaprasza seniorów na spacer kuratorski
 

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza seniorów dzisiaj - w środę 14 stycznia do Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II  na spacer kuratorski z Małgorzatą Peszko, który odbędzie się w ramach wystawy „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”. 

REKLAMA

Podczas spotkania, które się rozpocznie o godz. 17, kuratorka przybliży realia życia muzycznego i tanecznego Szczecina w okresie międzywojennym oraz opowie o fenomenie charlestona i kultury rozrywkowej lat 20. i 30. XX wieku. Obowiązuje bilet edukacyjny.

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA