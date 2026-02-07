Moda a archeologia w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Fot. MN Szczecin

Na wykład „Historia mody nowożytnej a archeologia” – o intrygujących, zaskakujących powiązaniach między codziennym ubiorem a polityką oraz życiem społecznym dawnych epok, zaprasza w sobotę 7 stycznia Muzeum Narodowe w Szczecinie.

REKLAMA

Skąd wzięła się moda na męskie obcasy, jak naprawdę ubierano się w XVI-XIX wieku, o czym opowiadają ubrania – nie gorzej niż kroniki? Odpowiedzi na te pytania, połączone z prezentacją strojów, przedstawi podczas wykładu prof. Małgorzata Grupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wykład dla osób zainteresowanych historią, archeologią i modą w jednym odbędzie się o godzinie 13 w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27. Wstęp jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

(K)

REKLAMA