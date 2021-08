Od środy - Szczecin stolicą folku. Będzie potańcówka na placu Solidarności!

Od środy (1 września) do niedzieli Szczecin stanie się folkową stolicą Polski, bowiem w tutejszej filharmonii muzycy ludowi, muzykanci, rekonstruktorzy i interpretatorzy z całego kraju, wezmą udział w Turnieju Muzyków Prawdziwych. To już siódma edycja tej imprezy. W tym roku festiwal dedykowany jest dawnym mieszkańcom Kresów Wschodnich, w tym Sybirakom. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym to wydarzenie.



Wernisaż, warsztaty i pokaz filmowy

Turniej rozpocznie (1 września, o godz. 17) wernisaż w Galerii przy Cerkwii: "Sybiracy na Pomorzu Zachodnim", będący ekspozycją fotografii i artefaktów ze zbiorów członków Związku Sybiraków oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków. W czwartek o godz. 19, w sali kameralnej, odbędzie się pokaz kolekcji filmów malarza, etnografa i profesora sztuk plastycznych, Andrzeja Bieńkowskiego, zatytułowany „Muzyka odnaleziona”. Archiwum tworzone od 1980 roku zawiera m.in. dokumentacje badań terenowych, nagrania oraz wywiady z muzykantami i śpiewaczkami, dotyczące życia muzycznego wsi Polski, Ukrainy i Białorusi. Po projekcji zaplanowano spotkanie z autorem.

W czwartek i piątek odbywać się będą z kolei warsztaty badawcze poświęcone między innymi roli, sposobom zachowania i przekazania pamięci rodzinnej i wspólnotowej. Uwaga! W kasie filharmonii dostępne są bezpłatne wejściówki na dwa turniejowe wydarzenia – otwarcie wystawy „Sybiracy na Pomorzu Zachodnim” oraz na blok filmowy pt. „Muzyka odnaleziona”.

Przesłuchania w formie pojedynku

Jak co roku, Turniej Muzyków Prawdziwych to przede wszystkim przesłuchania konkursowe (w sobotę, wstęp wolny - liczba miejsc ograniczona), rozgrywana w kilku kategoriach: solista instrumentalista, solista wokalista, grupy śpiewacze a capella, grupy instrumentalne i wokalno-instrumentalne. Podobnie jak w poprzednich latach, nie będzie dzielenia uczestników na muzyków tradycyjnych i muzyków profesjonalnych. Przesłuchania solistów instrumentalistów, w sobotę od godz. 14, odbędą się w formie pojedynku na specjalnie utworzonej scenie w holu filharmonii. Wcześniej, bo od godz. 10 zaplanowane są przesłuchania solistów wokalistów i grup śpiewaczych a capella - w formie pojedynku na sali kameralnej.

W piątek odbędzie się koncert inauguracyjny pn. „Kresy klasycznie” (o godz. 19, biletowany). Muzycy orkiestry symfonicznej filharmonii w Szczecinie wykonają repertuar klasyczny nawiązujący do kultury ziem wschodnich Rzeczpospolitej oraz koncert fortepianowy, autorstwa Mateusza Czarnowskiego (premiera!), inspirowany twórczością i działalnością cymbalisty, Edwarda Mojsaka - pt. "Hommage a Edward Mojsak". Partię fortepianu wykona Patryk Matwiejczuk, szczeciński pianista, natomiast orkiestrę poprowadzi dyrygent Miłosz Bembinow.

Warto dodać, że M. Czarnowski to pracownik szczecińskiej filharmonii, absolwent Akademii Sztuki, muzyk i kompozytor znany choćby z zespołu Bubliczki. Jego utwór pt. „Hommage a Edward Mojsak” powstał jako efekt stypendium, ufundowanego przez Urząd Marszałkowski.

Potańcówka na placu Solidarności

Na sobotę zaplanowana jest coroczna, bezpłatna zabawa taneczna - w tym roku odbędzie się pod nazwą: „Kresowy Dom Tańca”. Potańczyć będzie można od godz. 20 na placu Solidarności. Zagrają wtedy Chłopcy z Nowoszyszek – kontynuatorzy wiejskich tradycji muzykowania mistrzów Franciszka Racisa i Wacława Kułakowskiego, od których pochodzi repertuar kapeli.

W ostatnim dniu turniejowych zmagań, w niedzielę, odbędą się warsztaty tańca tradycyjnego dla rodzin, do muzyki na żywo w wykonaniu duetu Kanka Franka - obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona. Turniej Muzyków Prawdziwych zakończy koncert finałowy (biletowany) w sali symfonicznej. Wystąpią w nim laureaci wszystkich kategorii, a w drugiej części – zespół Wernyhora, sanocka grupa world music/folkowa, sięgająca w swojej twórczości głównie do muzycznych tradycji polsko-ukraińskiego pogranicza, a zwłaszcza do muzyki mieszkańców Karpat (od Łemkowszczyzny po Huculszczyznę). Koncert wieńczący festiwal, o godz. 19, będzie bezpłatnie transmitowany na żywo w mediach społecznościowych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (YouTube i Facebook).

(MON)