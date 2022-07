O wartościach w kulturze i sporcie w Willi Lentza

Sport będzie głównym tematem sobotnich atrakcji w szczecińskiej Willi Lentza. zaplanowano zatem panel dyskusyjny o wartościach w kulturze i sporcie oraz koncert, podczas którego zabrzmi utwór dedykowany piłkarzowi – Leo Messiemu.

„Współczesny sport zajmuje ważną rolę w kulturze masowej. W historii ludzkości przeszedł on drogę od starożytnych rytuałów poprzez tradycyjne gry i zabawy, po zawodowe uprawianie sportu, niosąc rywalom i obserwatorom pasjonującą rozrywkę. Warto dodać, że tematyka sportu od niepamiętnych czasów była wszechobecna w sztuce, stając się polem poświęconym m.in. kultowi gwiazd – idoli. To dla zwycięzców powstawały znakomite rzeźby, obrazy i poematy. Także muzyka zagrzewała do walki uczestników wielkich sportowych rywalizacji. To dla nich np. w roku 1972 (w tym dla 21 medalistów z Polski) Maestro Krzysztof Penderecki skomponował hymn na uroczyste otwarcie XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium” – informują organizatorzy sobotniej imprezy.

Dyskusja rozpocznie się o godz. 18, a koncert, podczas którego wystąpi Daniel Pacitti – jeden z najwybitniejszych bandoneonistów świata, o godz. 20. Wstęp na koncert jest biletowany a na dyskusje bezpłatny.

