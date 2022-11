O stoczni „Gryfia”. Morskie spotkanie w Starej Rzeźni

W Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni w najbliższy poniedziałek (28 listopada) odbędzie się kolejna prelekcja Ludmiły Kopycińskiej z cyklu „Historia polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego”. Tym razem poświęcona będzie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, która w tym roku obchodzi swoje 70-lecie. Początek spotkania o godz. 18.

Morskie spotkania z Ludmiłą Kopycińską to już tradycja Starej Rzeźni. Prelegentka jest miejskim przewodnikiem PTTK, a przez 35 lat pracowała w szczecińskim porcie.

– Bieżący rok to rok jubileuszu 70-lecia Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” – podkreśla L. Kopycińska. – Decyzją z 17 lipca 1952 roku ze Stoczni Szczecińskiej wydzielona została Baza Remontowa Gryfia. Szybko stała się samodzielną i nazwana została Szczecińską Stocznią Remontową, by po latach przyjąć obecną nazwę, czyli Morska Stocznia Remontowa „Gryfia”. Tegoroczny jubileusz to 70 lat bardzo bogatej historii, która wciąż trwa. W tej stoczni wybudowano i wyremontowano wiele statków. To przede wszystkim miejsce, które wciąż daje pracę i inwestuje w swój rozwój.

W spotkaniu można uczestniczyć osobiście lub śledzić transmisję w mediach społecznościowych CKE Stara Rzeźnia.

