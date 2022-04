O rodzinach rozdzielonych przez wojnę. Poruszający utwór szczecinianina

We wtorek (26 kwietnia) odbyła się premiera nowej piosenki szczecińskiego muzyka, Konrada Słoki. To opowieść o dramacie rodzin rozdzielonych przez wojnę. Tytuł utworu to: „Jak Was wypuścić z rąk”.

- Mam kochaną żonę, wspaniałego trzyletniego chłopca, w sierpniu urodzi mi się jeszcze córka. Miłość do mojej rodziny to najmocniejsze uczucie jakie kiedykolwiek mi

towarzyszyło. Przymusowe pożegnanie z nimi i rozłąka, która może nie mieć końca to koszmar, który ciężko mi sobie wyobrazić - opowiada artysta. - Dla rodzin dotkniętych wojną to surowa rzeczywistość. Uświadomienie sobie tego bardzo mnie przygnębiło. Poczułem potrzebę solidarności i duchowego wsparcia dla ojców, matek i dzieci, które mogą już nigdy się nie zobaczyć.

Do utworu powstał teledysk, za który odpowiada szczeciński kolektyw Kinomotiv.

- Zarówno tekst piosenki, jak i obraz skupiają się na najbardziej, moim zdaniem, rozpaczliwym momencie – samego pożegnania. To ta chwila, którą chcesz wypełnić nadzieją i oswoić, mimo przygniatającego cię ciężaru, który trudno jest ukryć - mówi Konrad Słoka.

Za pomysł i reżyserię wideo odpowiada Adam Barwiński, a za zdjęcia Piotr Gołdych i Michał Bączyński, którzy wcześniej współpracowali z Konradem Słoką na planie teledysku do utworu „Algorytm”.

- Ostatnie wydarzenia w Ukrainie są dramatyczne i bardzo bolesne dla wielu ludzi, którzy żyją także wśród nas, dlatego fabularny teledysk zgodnie z bieżącymi trendami byłby nie na miejscu. Ilustrując utwór Konrada postanowiliśmy skromnie przedstawić intymną

historię rodzinnego pożegnania. W medialnym szumie często nieprawdziwych informacji, statystyk i obrazów walk warto pamiętać że wojna to przede wszystkim obraz śmierci, rozpaczy, osobistych ludzkich dramatów i pożegnań, uciekających zwykłych ludzi takich jak my. Ilustrację zdecydowaliśmy się zrealizować na jednym ujęciu, czyli bez cięć montażowych, by możliwie jak najmniej rozpraszać uwagę słuchacza, tak by mógł skupić się na słowach - mówi Adam Barwiński.

Piosenka „Jak Was wypuścić z rąk” została nagrana w Stobno Records, a za jej produkcję odpowiada duet - Konrad Słoka i Borys Sawaszkiewicz.

