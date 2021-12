W „Sorrento” nakręcono teledysk szczecińskiego artysty. Obejrzyjcie zdjęcia z planu

Zakończyło się nagrywanie teledysku do utworu szczecinianina, Konrada Słoki, pt. „Algorytm”. Wideo nakręcono w kolebce szczecińskiego big-beatu, czyli w „Sorrento”. Dzięki uprzejmości Kinomotiv, mogą Państwo zajrzeć za kulisy wideo - zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Piosenka „Algorytm” wraz z teledyskiem w reżyserii Adama Barwińskiego, realizowanym przez kolektyw filmowy Kinomotiv, a także z udziałem studentów z Akademii Sztuki, będzie miała premierę już w przyszłym miesiącu. W klipie wzięli udział aktorzy z Teatru Współczesnego: Ewa Sobiech i Grzegorz Młudzik.

Konrad Słoka to muzyk, multiinstrumentalista, autor tekstów. Pochodzi ze Szczecina. Jego muzyka to połączenie liryczności folkowych ballad i surowej, bezkompromisowej punkowej energii. Teksty Konrada są bezpośrednie, opowiadają w niezwykły sposób o zwykłych, z pozoru, sytuacjach w otaczającej rzeczywistości, unikając przy tym pretensjonalności i egzaltacji poezji śpiewanej. "Algorytm" to pierwszy singiel promujący solową płytę Konrada - pt. „Stare śmieci”. Piosenka jest osobistą pocztówką muzyczną dla słuchaczy wysłaną na rok 2022. Autor proponuje słuchaczom, aby znaleźli ukojenie w relacjach z bliskimi i nie poddawali się niepokojącej rzeczywistości. Wskazuje jednocześnie, że niezwykle ważne są niuanse, które łączą ludzi i nie sposób ich przedstawić za pomocą matematycznego wzoru.

(MON)

Fot. Błażej Grabka i Rafał Groth