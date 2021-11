O homofobii i nietolerancji. Do kin wchodzi opowieść o szczecińskim wykładowcy

Film, który wygrał niedawno 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i którego głównym bohaterem jest wykładowca szczecińskiej Akademii Sztuki – Daniel Rycharski, czyli „Wszystkie nasze strachy”, od piątku (5 listopada) będzie można obejrzeć w Szczecinie w Pionierze 1907, Heliosie i Multikinie.

Nagrodzony film to oparta na faktach, przejmująca historia wychowanego na wsi artysty, mocno zaangażowanego w działalność Kościoła katolickiego. „Daniel cieszy się szacunkiem wspólnoty wiejskiej, kiedy odważnie wspiera walkę o jej sprawy. Jest zakochany w chłopcu z sąsiedztwa – Olku, który nie jest gotowy, by ujawnić swoją tożsamość seksualną. Ich relacja rozwija się w ukryciu. Kiedy nastoletnia przyjaciółka nie wytrzymuje homofobicznych ataków i popełnia samobójstwo, Daniel namawia ludzi ze wsi do odbycia wspólnej drogi krzyżowej w intencji ofiary. Dotychczasowi sprzymierzeńcy odwracają się od niego. Za namową kuratora Daniel bierze udział w wystawie w warszawskiej galerii sztuki. Walka z homofobią staje na drodze relacji z Olkiem” – tak o swoim filmie piszą producenci.

Daniela Rycharskiego zagrał Dawid Ogrodnik, w filmie wystąpili też m.in.: Andrzej Chyra, Jowita Budnik i Jacek Poniedziałek.

(MON)