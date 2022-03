Ważny dzień w Pleciudze. Premiera, medal dla aktorki oraz napis - okrzyk

W sobotę (26 marca) w szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga odbyło się kilka ważnych wydarzeń. Najpierw widzowie, którzy pojawili się przed godziną 17, mogli zobaczyć wielki napis ДЕТИ przed budynkiem - to odpowiedź szczecińskiej sceny na wezwanie w orędziu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Potem rozpoczął się premierowy spektakl pt. "Motyla noga!", a po zakończeniu przedstawienia aktorka Pleciugi otrzymała medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Przypomnijmy, że autorki tegorocznego orędzia z okazji święta teatru zaapelowały: "Umieśćmy przed każdym teatrem w Polsce i na świecie napis ДЕТИ. Niech ten napis-okrzyk niesie się przez świat: ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ… Niech usłyszy go zbrodniarz i zrozumie, że uderza w nas wszystkich. Niech usłyszy go Ukraina i wie, że wszyscy jesteśmy z nią. Niech usłyszy go świat i zacznie pracę nad nową przyszłością".

Na wezwanie odpowiedziały szczecińskie teatry - m.in. Współczesny i Pleciuga. W instytucji przy placu Teatralnym ten hołd dla ofiar z Mariupola ma szczególny wydźwięk. Już w niedzielę (27 marca) bowiem pojawią się tu mali uchodźcy z Ukrainy, wraz z opiekunami, na specjalnie dla nich zorganizowanym spektaklu.

Wspomniany medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała w sobotę aktorka Danuta Kamińska. Wręczył go artystce wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki.

Artystka jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku (1978) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. W latach 1981-1987 po raz pierwszy zatrudniona została jako aktorka lalkarka w Teatrze Lalek "Pleciuga"; w latach 1987-1991 i 1992-1995 podjęła pracę w Teatrze Polskim w Szczecinie jako aktorka dramatyczna. Do Pleciugi wróciła w 1996 r roku.

Jej najważniejsze role to: Zelima w "Księżniczce Turandot" w reżyserii F. Fromada, Nastazja Filipowna w "Idiocie" w reżyserii A. Maja, Wiera w "Wernisażu" w reżyserii Zbigniewa Wilkońskiego, Doris Levine w "Bogu" W. Allena w reżyserii Zbigniewa Wilkońskiego, "Antygona" w reżyserii Zbigniewa Wilkońskiego, tytułowa "Królowa śniegu" w reżyserii Anny Augustynowicz, św. Genowefa i Matka Boska w "Żywotach świętych" w reżyserii Jana Wilkowskiego i Bohdana Głuszczaka, Danusia w "8 dniach stworzenia świata" w reżyserii Krzysztofa Raua, Czarownica w "Baśni o Roszpunce" w reżyserii Dariusza Kamińskiego, Baba Jaga w "Szewczyku Dratewce" w reżyserii Aleksandra Maksymiaka, Wiedźmiła w "O Rycerzu Pryszczycerzu" w reżyserii Dariusza Kamińskiego i pani Betterton w "Stworzeniach scenicznych" w reżyserii Pawła Aignera; występowała też w "Bajkach samograjkach" w reżyserii Anny Augustynowicz.

