Niedzielna fiesta jazzowa na Różance [GALERIA]

Fot. Anna Gniazdowska

Kapryśna pogoda nie była przeszkodą w kolejnym klimatycznym niedzielnym koncercie na szczecińskiej Różance. W samo południe goście relaksowali się tu przy muzyce jazzowej.

- Różankowe koncerty są bardzo fajne - chwaliła pani Marysia, która odwiedziła różany ogród. - Szczególnie dla nas, seniorów. Nie uczestniczę we wszystkich, ale ten dzisiejszy koncert jazzowy jest dla mnie szczególnie interesujący. Uważam, że takie spotkania to strzał w dziesiątkę. Jeszcze kilka lat temu odbywały się również w soboty i dobrze by było, gdyby wróciły.

Fiesta Jazzowa była muzycznym spotkaniem trzech wschodzących gwiazd polskiej wokalistyki jazzowej. Karolina Błachnia, Asia Czajkowska i Judyta Pisarczyk z instrumentalistami i wokalistami zapewnili publiczności świetną zabawę. (K)