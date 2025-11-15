Najstarszy parafialny chór Pomorza Zachodniego świętuje piękny jubileusz

Gdy wiosną 1945 r. w Stargardzie wciąż słychać było echa wojny, grupa mieszkańców postanowiła zrobić coś niezwykłego – założyć kościelny chór. Tak narodził się Chór św. Cecylii, który w tym roku świętuje 80 lat nieprzerwanej działalności.

Zespół powstał z inicjatywy księży Chrystusowców i początkowo działał jako Koło Śpiewacze św. Cecylii. Już 3 maja 1945 roku odbył się jego pierwszy koncert. To właśnie ten występ zapoczątkował długą i piękną tradycję wspólnego śpiewu, która trwa do dziś.

Pierwszym dyrygentem chóru był Stanisław Jasiński, ojciec znanego kompozytora Marka Jasińskiego. Po nim zespół prowadzili kolejno Andrzej Szypuła i Maria Pyra, która kieruje nim od 1988 roku.

– Chór rozpoczął próby, gdy wojna jeszcze trwała – wspomina obecna dyrygentka. – To dowód, jak bardzo ludzie potrzebowali wtedy nadziei i wspólnoty.

Przez ponad sześć dekad chór działał przy kościele św. Jana. Dziś jego siedzibą jest parafia Chrystusa Króla Wszechświata na osiedlu Chopina, gdzie nadal gromadzi ludzi, dla których śpiew to modlitwa i pasja. Chór liczy 20 osób. Najmłodszy chórzysta ma 33 lata, najstarsi przekraczają „siedemdziesiątkę”.

Obchody jubileuszu 80-lecia rozpoczęły się warsztatami pieśni liturgicznej, które w dniach 7-8 listopada poprowadził znany dyrygent i wokalista Marcin Wasilewski-Kruk z Krakowa, drugi dyrygent (do 2016 r.) Katedry na Wawelu, obecnie pełniący funkcję Kantora Bazyliki Mariackiej. Kulminacją świętowania była msza i koncert jubileuszowy, które odbyły się 9 listopada w kościele św. Jana.

– Do udziału w warsztatach i zaśpiewania z nami zaprosiłam też byłych członków chóru – informuje Maria Pyra.

W oprawie mszy i koncercie wzięło udział 29 osób. Słuchała ich rzesza wiernych.

– To był wyjątkowy wieczór, śpiewaliśmy z radością i wdzięcznością, patrząc z nadzieją w przyszłość – mówią chórzyści-jubilaci.

W repertuarze koncertu, który zaczął się „Bogurodzicą”, znalazły się m.in. pieśni liturgiczne ze starej tradycji kościoła, z elementami śpiewów chorałowych, nowoczesne kompozycje i pieśni z tradycji Kościoła wschodniego, starocerkiewnego. ©℗

