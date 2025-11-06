Potrącił pieszego i uciekł. Policja poszukuje rowerzysty

Trwa poszukiwanie sprawcy na rowerze, który doprowadził do zderzenia z pieszym w stargardzkim śródmieściu. Fot. KPP Stargard

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie prowadzi postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 23 września br. przy ulicy Piłsudskiego. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny widocznego na opublikowanym zdjęciu.

– Z dotychczas zgromadzonych materiałów wynika, że mężczyzna jadący rowerem doprowadził na chodniku do zderzenia z pieszym – informuje stargardzka policja. – W wyniku wypadku pokrzywdzony upadł na ziemię i doznał obrażeń ciała. Sprawca nie udzielił pomocy i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Stargardzie pod numerami telefonów: 47 782 96 27, 47 782 95 55 lub 47 782 95 41.

(w)

