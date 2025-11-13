„Wielogłos”- pierwszy festiwal literacki w Stargardzie

14-16 listopada odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Literackiego „Wielogłos” w Stargardzie. Organizatorzy zapowiadają trzy dni wypełnione spotkaniami autorskimi, debatami i wydarzeniami artystycznymi.

- Chcemy, by „Wielogłos” stał się przestrzenią dialogu, wymiany myśli i wzajemnych inspiracji między twórcami a czytelnikami - podkreśla Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. - W tym roku szczególną uwagę poświęcimy literackim głosom kobiet. Nie zabraknie także propozycji dla dzieci i młodzieży.

Program festiwalu został podzielony na trzy bloki tematyczne. Każdy dzień ma mieć własny charakter i bogatą ofertę wydarzeń. Oprócz spotkań z autorami i paneli dyskusyjnych uczestnicy będą mogli odwiedzić „Aleję autorek i autorów” - specjalną strefę prezentacji lokalnych twórców.

W gronie zaproszonych gości znalazł się m.in. Mariusz Szczygieł, pisarz i dziennikarz. Publiczność spotka się także z innymi autorami, a festiwal zamknie wydarzenie muzyczno-literackie: rozmowa z raperem Kubańczykiem, pochodzącym ze Stargardu, i jego mamą Małgorzatą Flas.©℗

