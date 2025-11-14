Wspomnienie. Kazimierz Wąsaty (1954–2025)

Nie żyje Kazimierz Wąsaty, wybitny kolarz, trener i nestor stargardzkiego sportu. Miał 71 lat. Zmarł 12 listopada po długiej i ciężkiej chorobie. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 15 listopada na „starym” cmentarzu.

Smutną wiadomość przekazało Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów.

– Ubiegłej nocy, w wieku 71 lat, dołączył do grona niebiańskiego peletonu po długiej walce z chorobą nasz wspaniały trener, nestor stargardzkiego kolarstwa, znakomity zawodnik Kazimierz Wąsaty – poinformowało w minioną środę STC. – Na ręce całej rodziny składamy wyrazy współczucia, łącząc się w bólu i ogromnej stracie.

Kondolencje złożył również prezydent Stargardu, Rafał Zając, który we wzruszającym wpisie wspomniał zasługi zmarłego:

– Wielokrotny mistrz Polski tak wiele wniósł do stargardzkiego sportu – napisał. – Jako aktywny kolarz osiągnął niezliczone sukcesy, ale miał też ogromny wkład w szkolenie młodych zawodników. Kryterium Uliczne, którego był nierozerwalną częścią, pozostanie w pamięci i historii naszego miasta na zawsze. Rodzinie i bliskim Zmarłego składam wyrazy szczerego współczucia. Do zobaczenia, Kazimierz, po drugiej stronie.

Zmarłego wspomina także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie, podkreślając jego sportowe osiągnięcia i oddanie pasji:

– Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kazimierza Wąsatego (ur. 1954 r.) – wybitnego sportowca, trenera i nestora stargardzkiego kolarstwa. Uprawiał kolarstwo szosowe i torowe, reprezentując barwy LKS Pomorze Stargard i WLKS Gryf Szczecin. Wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski na torze, zajmował czołowe miejsca w wyścigach krajowych i międzynarodowych, był także członkiem kadry narodowej.

Był nie tylko znakomitym zawodnikiem, ale też wspaniałym trenerem i wychowawcą młodych pokoleń kolarzy. Jego zaangażowanie i praca na rzecz rozwoju kolarstwa w naszym mieście pozostaną w pamięci na zawsze. Kazimierz Wąsaty został uhonorowany miejscem w Panteonie Gwiazd Stargardzkiego Sportu. Podczas oficjalnej prezentacji projektu, dwa lata temu, był jednym z gości wydarzenia.

Ostatnie pożegnanie Kazimierza Wąsatego odbędzie się 15 listopada na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki. Msza pogrzebowa rozpocznie się o 12.15.

