Na Wydziale Humanistycznym, w Książnicy Pomorskiej. Świętujemy czterdzieste urodziny Łony

Szczecin będzie godnie świętował 40. urodziny Adama „Łony" Zielińskiego, najbardziej znanego rapera związanego z naszym miastem, cenionego także przez środowiska spoza świata hip-hopu. We wtorek na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego a w środę w Książnicy Pomorskiej odbędzie się sympozjum poświęcone artyście - „Rytm schowany w tekście”.

„Łona” to jeden z najważniejszych tekściarzy swojego pokolenia. I właśnie szczególnie teksty jego utworów będą przedmiotem zainteresowania uczestników obrad konferencyjnych.

Wtorkowe (24 maja) spotkanie, zorganizowane przez Instytut Literatury i Nowych Mediów, rozpocznie się o g. 10 na Wydziale Humanistycznym US w sali 19 budynku 4 przy al. Piastów 40b. Naukowcy z US - m.in. Andrzej Skrendo, Maciej Kowalewski, Andrzej Draguła, Inga Iwasiów, Paweł Wolski - poruszą takie tematy jak „Liryka i muzyka”, „Pieśni oporu”, „Desakralizacje”. Na g. 15 zaplanowano spotkanie artysty ze studentami US.

W środę o g. 12 przeniesiemy się do Książnicy Pomorskiej. W sali im. Zbigniewa Herbert będziemy mogli wysłuchać m.in. Macieja Pieczyńskiego czy Beatę Małgorzatę Wolską. O g. 15.30 rozpocznie się dyskusja panelowa „Miasto – biblioteka – uniwersytet – kultura popularna” z udziałem Ewy Kołodziejek, Eryka Krasuckiego, Piotra Krupińskiego, Adrianny Seniów. O g. 17 Adam Zieliński spotka się z czytelnikami Książnicy Pomorskiej.

