Na scenie Dekadencji. Muzyczna wycieczka

Spektakl „Pod dachami Paryża” w reżyserii Adama Opatowicza – to propozycja Sceny Dekadencja Teatru Polskiego w Nowym Browarze przy ul. Partyzantów w Szczecinie. Teatr Polski przedstawia go tak: „Oto muzyczna wycieczka ulicami Paryża. Przewodnikiem w tej niesamowitej przygodzie będą melodie największych francuskich przebojów, jak również piosenki inspirowane pięknym miastem nad Sekwaną. Wraz z artystami widzowie będą przemierzać malownicze bulwary, tajemnicze pasaże, gwiaździste place, by za chwilę odnaleźć się przy okrągłym stoliku w café lub bistro, nad kieliszkiem wina czy też filiżanką kawy”.

W piątek i w sobotę spektakl rozpoczyna się o g. 19. W niedzielę – o g. 16.

(as)