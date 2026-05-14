Muzyczny piknik piątkowy

Kto jeszcze nie ma planów na piątkowy wieczór - a chciałby go spędzić na nutę jazzu, bluesa i rytmie samby wybijanym przez bębniarzy - powinien zajrzeć do szczecińskiego INKU przy al. Wojska Polskiego, gdzie się odbędzie muzyczny piknik. W plenerze zagra orkiestra, zabrzmi band, a dla wszystkich się rozpali grill.

Organizatorem wydarzenia jest Tomasz Dalski, miejski aktywista związany ze społeczną nieformalną Radą Osiedla Śródmieście-Zachód (przypomnijmy: podczas jesiennych wyborów osiedle nie przekroczyło tzw. progu frekwencyjnego, nie ukonstytuowano miejscowej rady osiedla). Do tej pory był animatorem - naczelnym ogrodnikiem - społecznego ogrodu przy d. Ścianie Płaczu, a także organizował w INKU cykl „Sekretnych spotkań ze sztuką". Teraz postanowił zaserwować mieszkańcom nie tylko Śródmieścia ucztę z jazzu, bluesa i bębnów.

- Do udziału w muzycznym pikniku zaprosiłem Baltic Band ze szczecińskiego Pałacu Młodzieży. To orkiestra pod kierownictwem Piotra Okrzyńskiego, w której grają pasjonaci dobrej muzyki jazzowej oraz pop. Tym razem usłyszymy w ich interpretacji utwory m.in. Chrisa Rea, Deep Purple, Santany, Stevie Wondera, Quincy Jonesa. Aranżacje okraszą jazzowymi improwizacjami - zapowiada Tomasz Dalski. - Zagra również grupa bluesowa No Name Blues Band ze Stargardu, która zagra własne utwory oraz aranżacje topowych bluesowych wykonawców. Z Pałacu Młodzieży zaprosiłem także młodzieżową grupę bębniarzy Afrosamba od kierownictwem Ryszarda Dziubaka. Zaprezentują się w rytmach afro-amerykańskich. Serdecznie zapraszam.

Muzycznemu piknikowi będzie towarzyszyć plenerowa wystawa malarstwa autorstwa Marcina „YPERYTA" Przydatka. Nie zabraknie również symbolicznego poczęstunku z grilla. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązkowy - dobry humor.

Piątkowy muzyczny piknik (15 maja) rozpocznie się o godz. 18. W ogrodzie INKU przy al. Wojska Polskiego 90. ©℗

(an)

