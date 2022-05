Muzyczna petarda w filharmonii! Wielki finał na dwie orkiestry

Kończy się właśnie Szczecin Classic, czyli największy i najbardziej prestiżowy festiwal muzyki klasycznej na Pomorzu Zachodnim. Ostatnim koncertem tegorocznej edycji będzie „Wielki finał na dwie orkiestry” - we wtorek (3 maja) w szczecińskiej filharmonii. Początek o godzinie 19.30. Nasza redakcja objęła patronatem to wydarzenie.

Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona jest muzyce polskiej XX i XXI wieku. Muzyka nowa i najnowsza to zbiór wspaniałych utworów, zarówno bardzo znanych oraz nieco zapomnianych kompozytorów.

– Kiedy szukaliśmy repertuaru na nasz festiwal, sięgnęliśmy również po obecnie mniej znanych kompozytorów, którzy jednak wynieśli swoje utwory na sale koncertowe na całym świecie. To smutne, że teraz po ich twórczość rzadko się sięga – mówi Emilia Goch-Salvador, szefowa szczecińskiej orkiestry smyczkowej Baltic Neopolis Orchestra, która jest organizatorem festiwalu. – Utworem, który szczególnie nas zauroczył podczas naszych muzycznych poszukiwań, był ten skomponowany przez Kazimierza Serockiego. A zaczęło się od tego, że chcieliśmy znaleźć utwór napisany na dwie orkiestry. No i znaleźliśmy. Kompozycja Serockiego to prawdziwa muzyczna petarda!

Czego jeszcze można się spodziewać po wtorkowym koncercie? "Na wielki finał festiwalu nie jedna, ale moc dwóch orkiestr, w brawurowym polskim repertuarze. Awangarda nowej muzyki polskiej na stulecie urodzin Kazimierza Serockiego, ponadczasowy folklor autorstwa Wojciecha Kilara, specjalna aranżacja dzieła szczecińskiego mistrza minimalizmu Piotra Klimka oraz po raz drugi w historii najnowsze dzieło Mikołaja Góreckiego, dedykowane BNO. Do tego czołówka europejskich solistów i koncertmistrzów takich jak maestro Daniel Stabrawa, Tomasz Tomaszewski, Emanuel Salvador, Konstantin Heidrich z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej Szczecin Classic oraz Baltic Neopolis Orchestra. Prologiem do tego wyjątkowego wydarzenia będzie występ Tansman Trio, zespołu rezydenta tegorocznej edycji festiwalu. Wielkie gratka muzyczna i prawdziwe święto polskiej muzyki w Złotej Sali Filharmonii" - informują organizatorzy.

(MON)