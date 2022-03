Wyjątkowy koncert w Willi Lentza. Z orkiestrą BNO zagra koncertmistrzyni z Norwegii

Szczecińska Baltic Neopolis Orchestra zaprasza do Willi Lentza w sobotę (26 marca) na koncert pn. "Wielcy koncertmistrzowie” (o godzinie 19). Zespół aż dwa lata zespół czekał na możliwość wspólnego występu z gwiazdą wieczoru, Meliną Mandozzi. Poza tym, w koncercie zagra uciekinierka z Ukrainy, wiolonczelistka, którą orkiestra przyjęła do swojego programu stażowego i objęła opieką. Podczas wydarzenia zabrzmi hymn Ukrainy.

Katarina i Christina są już w Szczecinie

Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę Baltic Neopolis Orchestra ogłosiła, że przyjmie do swojego programu stażowego, pn. Akademiia BNO dwie młode artystki z Ukrainy, a także zapewni im instrumenty, zakwaterowanie, wyżywienie i staż (płatne koncerty, kursy, lekcje) w swoim zespole.

- Zgłoszeń mieliśmy dużo, choć wiele z nich było od Ukraińców, którzy jeszcze przed wojną zamieszkali w Polsce. Tym muzykom grzecznie odmówiliśmy, bo chcieliśmy pomóc uchodźcom, którym wojna w Ukrainie przerwała pracę i karierę. Najpierw przyjechała do nas, spod Lwowa, wiolonczelistka Katarina, która dotąd grała w lwowskiej filharmonii. Z kolei zaledwie kilka dni temu dotarła do Szczecina Christina, skrzypaczka, która z kolei pracowała w filharmonii w Iwano-Frankiwsku - opowiada Emilia Goch - Salvador, szefowa orkiestry. - Katarina zagra z nami już w sobotę. Natomiast Christina jeszcze nie, bo było zbyt mało czasu, od jej przyjazdu do nas, na przygotowanie. Ale obie panie na przełomie marca i kwietnia wezmą udział w koncertach pasyjnych w całej Polsce, w których orkiestra wystąpi razem z aktorem Jerzym Zelnikiem, w wydarzeniu pod nazwą "14 katedr". Chcemy zorganizować naszym ukraińskim instrumentalistkom jak najwięcej występów, by zajęły się muzyką i choć na chwilę zapomniały o toczącej się w ich kraju wojnie.

Wyczekany koncert

Sobotni koncert będzie pierwszym, szczecińskim występem całej orkiestry od dwóch lat. Wcześniej, głównie z powodu pandemii, było to niemożliwe.

- Zagra z nami koncertmistrzyni z norweskiego Bergen. To bardzo wyczekany koncert - podkreśla szefowa BNO. - Po raz pierwszy Willa Lentza gości nasz cykl "Wielcy koncermistrzowie" w swoich progach, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W tym roku wszystkie koncerty cyklu odbędą się właśnie w pięknych wnętrzach tej instytucji.

Oto utwory, które zabrzmią w Willi Lentza: Dmitri Shostakovich (1906–1975) - Pięć utworów na dwoje skrzypiec i orkiestrę smyczkową (ar. Andreas Block Laberg), Ole Bull (1810–1870) - Sæterjentens Søndag (The Herdgirl's Sunday) oraz Ensomme Stunde (La Melancholie), Edvard Grieg (1843–1907) - Kwartet Smyczkowy nr 1 op. 27 w opr. na orkiestrę smyczkową (ar. Alf Årdal), M. Verbytsky - Hymn Ukrainy na skrzypce i orkiestrę smyczkową.

(MON)