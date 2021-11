Muzeum Historii Szczecina nagle zamknięto. Co się stało?

Lutek

2021-11-17 18:35:43

Najlepszy i najciekawszy oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wały Chrobrego - wystawa lalek z Czarnego Lądu - porażka, zainteresować może tylko etnografów, Wystawa malarstwa - ciemno i ponuro, trzeba mieć latarkę żeby przeczytać co jest napisane na tabliczkach. To samo na wystawie starych ołtarzy z kościołów, ołtarze piękne, ale nic nie wida Przełomy - powielacze, ulotki itp. Też ciemno, to teraz taka maniera. Malarstwo współczesne - dwie salki, deska nabita gwoździami i takie tam bazgroły.