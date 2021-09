Sztuka średniowieczna Pomorza. "Wspólne unijne dziecko"

Uroczystość otwarcia nowych wystawach stałych Muzeum Narodowego w Szczecinie - „Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu” oraz „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku” odbyła się w środę (22 września). Ekspozycje powstały w ramach polsko-niemieckiego projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość".

- To wyjątkowy dzień dla nas dla Pomorzan, możemy powiedzieć, że narodziło się nasze wspólne unijne dziecko - mówiła podczas uroczystości Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. - Dawna Pomerania i dawne Księstwo Książąt Gryfitów to wyjątkowy teren w Europie. Trudna historia, ścieranie się wielu kultur, wielu obszarów i wielu wpływów skandynawskich, francuskich, niemieckich i polskich doprowadziła do tego, że jesteśmy wyjątkowym obszarem na mapie Europy. Jest to nasz wspólny projekt unijny Muzeum Pomorza w Greifswaldzie i i Muzeum Narodowego w Szczecinie. Towarzyszą nam świadkowie tamtych czasów. Polscy historycy, którzy przenieśli się do Greifswaldu, współpracowali i współtworzyli wystawy. Dziękuje wszystkim za ciężką pracę i trud zwłaszcza muzealnikom z Greifswaldu i Szczecina. Naszym zadaniem jest, by pielęgnować to, co od trzydziestu lat robimy najlepiej. Promujmy nasze piękne Pomorze. I pomimo granicy administracyjnej pomiędzy naszymi krajami, nadal owocnie współpracujmy w przyjaźni i zaufaniu.

W uroczystości wzięli też udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz władz Miasta Greifswald.

Wystawy w Szczecinie oraz Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie powstają w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Wystawa "Misterium Światła” prezentuje sztukę średniowieczną z terenu historycznego Pomorza od XII w., gdy w latach 20. zakończył się ostatecznie proces chrystianizacji, do kolejnej transformacji religijnej tych obszarów, związanej z przyjęciem reformacji w 1534 r. Z kolei ekspozycja „Ukryte znaczenia” poświęcona jest sztuce na Pomorzu w XVI i XVII w.

Wystawy dla publiczności dostępne są od czwartku.

