Modlitwa osobista. Koncert w szczecińskiej filharmonii

Latvija Choir, jeden z najlepszych zespołów śpiewaczych w Europie, wystąpi w piątek (1 października) w szczecińskiej filharmonii. Zabrzmi wtedy Missa solemnis D-dur op. 123 Ludwiga van Beethovena.

"Beethoven stanowi pomost między Bachem, Mozartem i Haydnem a Mahlerem, Wagnerem i Szostakowiczem. Nic po nim nie było już takie samo. Nie inaczej było z mszą. Beethoven sięgnął do tradycji gatunku muzycznego do tej pory przynależnego otoczeniu sakralnemu. Poprzez „Missa solemnis” przeobraził go w utwór koncertowy o monumentalnej formie, jakim się stała. Nie zawarł w niej tradycyjnego układu części stałych mszy, co świadczy, że pisał ją z myślą raczej o salach koncertowych niż przestrzeni liturgii. Nie poprzestał na zewnętrznym wyrazie celebracji, ale nadał jej głęboką, wewnętrzną emocjonalność. Nie jest to modlitwa zbiorowa, tylko osobista, jak sam zapisał przy Agnus Dei: „o pokój zewnętrzny i wewnętrzny”" - informują organizatorzy koncertu.

