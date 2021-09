Performance kompozytorski, techno, muzykoterapia. Szczecin - stolicą minimalizmu

Koncert z udziałem zdobywcy nagrody Grammy - dyrygenta, który współpracował z zespołem Pet Shop Boys, prapremiera kompozycji Pawła Mykietyna, występ ikony muzyki techno, codzienne pokazy iluminacji budynku filharmonii, koncert terapeutyczny, konferencja z udziałem influencerów - to tylko część z bogatego i bardzo ciekawego programu czwartej edycji MUSIC.DESIGN.FORM Festivalu w szczecińskiej filharmonii. To wszystko od najbliższej środy (22 września) do niedzieli (26 bm.) w "lodowym pałacu". Na kilka dni zatem Szczecin stanie się stolicą minimalizmu.

Do słuchania, oglądania i zwiedzania

Obecny w muzyce, architekturze, sztukach wizualnych, w życiu codziennym, wyróżnia się przede wszystkim redukcją. To minimalizm, który stał się hasłem przewodnim imprezy. Wydarzenie zainauguruje koncert, a właściwie performance kompozytorski Pawła Mykietyna, autora muzyki do m.in. filmów Andrzeja Wajdy i Jerzego Skolimowskiego. Jak zapowiada kompozytor, jego utwór będzie "z pogranicza muzyki i teatru, trochę do słuchania, trochę do oglądania, trochę do zwiedzania". Kompozycja zapowiada się niezwykle ciekawie, zwłaszcza że dźwięki były inspirowane ideą Bauhausu. Poza tym, przy organizacji koncertu pomagały osoby z ... komendy wojewódzkiej, klubu sportowego "Pogoń Szczecin", klubu alpinistycznego "Tarzania" oraz Akademii Sztuki. Czego zatem można się spodziewać po inauguracji festiwalu?!

- To będzie wydarzenie unikatowe. Każda premiera kompozycji Pawła Mykietyna jest wielkim wydarzeniem na skalę światową i zawsze odbija się dużym echem w mediach branżowych. Zwłaszcza że ten twórca urósł już do rangi żywej legendy - mówiła, na czwartkowej (16 bm.) konferencji prasowej, Kinga Rozkrut z sekcji wydarzeń artystycznych filharmonii. - Swoją muzyką Mykietyn udowadnia od paru dekad, że jest kompozytorem unikatowym. Nie podąża za trendami, myślicielami czy wskazówkami muzykologicznymi, ale tworzy na podstawie własnych obserwacji i odczuć.

Szczecińskie premierowe kompozycje

Koncerty festiwalowe będą się odbywały również w kolejne dni (poza 23 września - czwartkiem). 24 bm. wystąpi zatem duet Extrawelt, jedna z ikon muzyki minima techno. Na kolejny dzień zaplanowany jest koncert terapeutyczny pt. "Autypody", który będzie zwracać uwagę na rolę muzykoterapii w rozwoju społecznym dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji. Scenariusz i muzyka to wynik warsztatów z podopiecznymi Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w Szczecinie.

W tym samym dniu odbędzie się koncert formacji ÉxQuartet oraz pianisty Patryka Matwiejczuku. Artyści przedstawią dwie premierowe kompozycje napisane przez skrzypka Łukasza Górewicza oraz altowiolistę Grzegorza Sadowskiego. W ostatnim dniu imprezy orkiestrę poprowadzi Jonathan Stockhammer. To dyrygent, który brał udział m.in. w nagraniu nowej ścieżki dźwiękowej do filmu "Pancernik Potiomkin" Sergiusza Eisensteina, skomponowanej i wykonywanej przez zespół Pet Shop Boys. Z kolei w 2009 roku nagranie koncertowe Stockhammera, z m.in. udziałem Chicka Corei - "The New Crystal Silence" - zdobyło nagrodę Grammy.

W programie festiwalu są też m.in. codzienne (!) pokazy iluminacji budynku filharmonii od godz. 20.50 do północy, polsko - niemiecka konferencja pn. "Sztuka życia - mniej znaczy lepiej" (a podczas niej mowa będzie o różnych tematach - od ruchu zero waste, przez kuchnię wegańską, prowadzenie zrównoważonego biznesu, turystykę, po wpływ naszych, z pozoru małych i nieistotnych, decyzji na środowisko i przyszłość kolejnych pokoleń), wernisaż wystawy pt. "Mały wir na środku oceanu" (zostanie pokazanych sześć prac artystek/artystów, wyrosłych na bazie minimal-artu) oraz strefa relaksu.

(MON)