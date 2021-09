Doskonała okazja dla fejsbukowiczów i instagramerów! Wieczorne iluminacje na szczecińskiej filharmonii

Warto przyjść wieczorem pod budynek szczecińskiej filharmonii, by nacieszyć oczy pokazami iluminacjami od godz. 20.50 do północy - jeszcze w sobotę i niedzielę. Amatorzy fotografii mają wtedy zapewnione fantastyczne zdjęcia - na pewno zachwycą się nimi Państwa znajomi na Facebooku czy Instagramie!

Iluminacje odbywają w ramach festiwalu MUSIC.DESIGN.FORM. Jakie jeszcze atrakcje przewidziane są w weekend w filharmonii?

W sobotnie (26 września) południe zaplanowany jest koncert terapeutyczny pt. „Autypody”, który ma zwracać uwagę na rolę muzykoterapii w rozwoju społecznym dzieci z różnymi rodzajami dysfunkcji. Wieczorny koncert w sobotę o godz. 20 to występ formacji ÉxQuartet oraz pianisty Patryka Matwiejczuka. Skład kwartetu tworzą: skrzypkowie Monika Sawczuk i Łukasz Górewicz, altowiolista Grzegorz Sadowski i wiolonczelista Tomasz Szczęsny. Z kolei Patryk Matwiejczuk to szczeciński pianista, który rok temu otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Leszka Możdżera podczas prestiżowego festiwalu „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. Podczas sobotniego koncertu ÉxQuartet przedstawi dwie premierowe kompozycje napisane przez Łukasza Górewicza oraz Grzegorza Sadowskiego.

W ostatnim dniu imprezy, czyli w niedzielę, orkiestrę poprowadzi Jonathan Stockhammer, dyrygent, który brał udział m.in. w nagraniu nowej ścieżki dźwiękowej do filmu „Pancernik Potiomkin” Sergieja Eisensteina, skomponowanej i wykonywanej przez zespół Pet Shop Boys. Jaka muzyka zatem zabrzmi w niedzielę? Będą to kompozycje tych twórców: Arvo Part, John Adams, Tomasz Sikorski, Michael Nyman. Początek koncertu o godz. 19.

(MON)