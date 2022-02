Ludzie kultury solidarni z Ukrainą. Na filharmonii rozbłyśnie flaga tego kraju

Na profilach facebookowych wielu szczecińskich instytucji kultury, m.in. Teatru Współczesnego, Opery na Zamku, Trafostacji Sztuki, Teatru Kameralnego, Zamku Książąt Pomorskich, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, Teatru Kana, Domu Kultury 13 Muz i Szczecińskiej Agencji Artystycznej, pojawiła flaga Ukrainy, w geście solidarności z mieszkańcami tego kraju. W czwartek wieczorem budynek filharmonii rozbłyśnie w barwach narodowych Ukrainy.

Współczesny deklaruje pomoc uchodźcom

Pracownicy Teatru Współczesnego deklarują pomoc uchodźcom z Ukrainy. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji napisali: "Jesteśmy absolutnie wstrząśnięci tym, co dzieje się teraz na Wschodzie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tej zbrodniczej napaści na wolny, niepodległy i suwerenny Naród Ukraiński. W każdej opowieści teatr powinien zniechęcać do wojny, pokazywać jej okrucieństwo i sprowadzać decyzje autorytarnych watażków do wymiaru człowieka i jego osobistego cierpienia. Kiedy jednak wojna już wybuchnie, jako instytucja publiczna mamy swoje zobowiązania, które będziemy wypełniać. W zgodzie z zapowiedziami Prezydenta Szczecina i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wsparciu dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, zgłaszamy gotowość pomocy. Dla wielu osób zza naszej wschodniej granicy Szczecin może stać się nowym, miejmy nadzieję tymczasowym, domem. Nie będziecie tu sami, jesteśmy i będziemy z Wami!".

Jesteśmy absolutnie wstrząśnięci tym, co dzieje się teraz na Wschodzie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tej... Opublikowany przez Teatr Współczesny w Szczecinie Czwartek, 24 lutego 2022

Filharmonia w barwach Ukrainy

Na sytuację na Ukrainie zareagowali pracownicy Opery na Zamku: "Wobec ostatnich wydarzeń nie możemy pozostać obojętni. Deklarujemy jedność i solidarność z Ukrainą. Do zajęcia tego stanowiska skłania nas również fakt, iż w naszym zespole są osoby narodowości ukraińskiej. Uważamy, że miejsce Ukrainy jest wśród państw wolnych, niezależnych i demokratycznych! Jesteśmy z Wami!".

Dzisiaj wieczorem budynek filharmonii rozbłyśnie w barwach narodowych Ukrainy.

- W związku z wydarzeniami na terenie Ukrainy przekazujemy nasze słowa i gesty wsparcia całemu narodowi ukraińskiemu. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w ramach solidarności z Ukrainą i narodem ukraińskim zaświeci się symbolicznie w barwach narodowych tego kraju - poinformował rzecznik filharmonii, Rafał Ceglarek.

"Jak redagować posty..."

W mediach społecznościowych DK 13 Muz napisano: "Nie wiemy, jak redagować posty w obecnej sytuacji. Nie znajdujemy też słów na nią. Czy wypada pisać teraz o wydarzeniach kulturalnych? Realizować je? Uczestniczyć w nich? Nie znajdujemy odpowiedzi na te i wiele, wiele innych pytań, które kołaczą się teraz w naszych i zapewne milionach innych głów na świecie. Pragniemy, tak bardzo pragniemy, mimo wszystko, być dobrej myśli... I nie zapominamy słów André`a Malraux`a, francuskiego pisarza i eseisty: "Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie"m

(MON)