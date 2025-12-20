Lokalne dziedzictwo na wystawie. Przedmioty szczecinian jako ślady pamięci

Rzeczy i związane z nimi historie znajdą się na wystawie „Pomniki pamięci”. Fot. Grażyna IŁOWIECKA

"Pomniki pamięci" to tytuł wystawy, której otwarcie zaplanowano na piątek, 19 grudnia w lokalu przy ul. Edmunda Bałuki 17 o godz. 19.00. Będzie można na niej zobaczyć prywatne rzeczy mieszkańców Szczecina oraz opowieści ich właścicieli.

REKLAMA

Po 1945 roku Szczecin stał się miastem ludzi przybyłych. Przesunięcie granic sprawiło, że niemal wszyscy jego nowi mieszkańcy musieli na nowo zdefiniować, czym jest „stąd”. W tym procesie szczególną rolę odegrały przedmioty – przywiezione z dawnych domów lub nabyte już na miejscu – które stały się nośnikami pamięci, emocji i osobistych historii.

W centrum zainteresowania znajdują się przedmioty codzienne: drobne, pozornie błahe rzeczy, które z czasem zaczęły pełnić rolę strażników pamięci. To one przechowują wspomnienia o ludziach, domach, relacjach i doświadczeniach, często przenosząc je przez kolejne pokolenia. Kuratorką wystawy jest Grażyna Iłowiecka ze Stowarzyszenia „Oswajanie miasta”.

Prezentowane na wystawie przedmioty oraz opowieści ich właścicieli tworzą wspólną narrację – mozaikę indywidualnych losów, z której wyłania się szersza opowieść o powojennym Szczecinie i procesie oswajania nowego miejsca. Wśród obiektów znalazł się m.in. rodzinny różaniec czy tkane 65 lat temu kapy, które przemierzyły ponad 700 km, by trafić do Szczecina. „Pomniki pamięci” pokazują pamięć w skali domowej, intymnej, budowanej z osobistych rzeczy, które ożywiają przeszłość i jednocześnie współtworzą teraźniejszą tożsamość miasta.

(K)

REKLAMA