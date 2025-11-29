Z warsztatów do galerii. Nowa wystawa w starostwie w Stargardzie

- Te prace na pewno spodobają się wielu osobom, które odwiedzają starostwo - mówi Iwona Wiśniewska, starosta. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Nową wystawę mogą od środy podziwiać petenci Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej w Stargardzie.

Autorem większości prezentowanych tam prac jest Wojciech Chełstowski, od 2012 roku uczestnik WTZ w Dzwonowie, miłośnik koni mistrz strzelectwa i łucznictwa. Rzadko nie trafia w „dziesiątkę”.

– Zdarzają się też i „dziewiątki” – mówi skromnie pan Wojciech.

– To bardzo wrażliwy człowiek wielu talentów – opowiada Mariusz Malec, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie, pow. stargardzki. – Interesuje się też fotografią, gra w naszym teatrze, ale też trenuje łucznictwo i strzelectwo. Jest w tym naprawdę dobry!

– Maluję już 20 lat, a moją największą pasją są konie – opowiada Wojciech Chełstowski. – Lubię też tworzyć pejzaże. Mój tata zaszczepił mi miłość do przyrody i obserwacji zwierzyny.

Na ściany Galerii im. Jerzego Wąsiewicza w starostwie trafiło kilkadziesiąt mniejszych i większych prac.

– Ta niezwykła kolekcja powstała podczas wrześniowego pleneru malarskiego „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – opowiada Magdalena Kukulak, zastępca dyrektora wydziału oświaty starostwa powiatowego. – Zrodziły się tam prace pełne kolorów i energii. Artyści uchwycili na nich ducha tych wyjątkowych igrzysk; radość, siłę i ruch i wspólnotę.

Prace prezentowane w starostwie powstały podczas pleneru malarskiego, który towarzyszył XIX Igrzyskom Lekkoatletycznym Osób z Niepełnosprawnością w Dzwonowie. Odbyły się one we wrześniu. Uczestnicy WTZ rywalizowali tam w różnych konkurencjach lekkoatletycznych.

Oprócz prac, które powstały na plenerze, w starostwie jest kilka małych dzieł, które namalowano w czasie zajęć prowadzonych w ramach bieżącej działalności WTZ w Dzwonowie.

Na wernisażu, który odbył się 26 listopada, była też koleżanka pana Wojciecha z pracowni technik różnych w dzwonowskim WTZ Karolina Orzeszak, a także Anna Dudzińska, instruktor.

– Jestem szczęśliwy, że możemy wyjść poza ramy naszego WTZ i prezentować twórczość naszych podopiecznych na zewnątrz – komentuje Mariusz Malec, kierownik WTZ Dzwonowo i jednocześnie radny powiatu stargardzkiego. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ

