W SCK otwarto wystawę poplenerową. Kolory Tychowa w Galerii 108

Warto organizować takie plenery - spotkania - mówi Piotr Kosmal, komisarz wystawy.

Do Galerii 108 w Stargardzkim Centrum Kultury trafiła wystawa prac powstałych podczas wrześniowego pleneru malarskiego w Tychowie.

Ekspozycja jest efektem spotkań twórczych, które trwały od 22 do 27 września w miejscowej świetlicy. Plenerowi towarzyszyły warsztaty prowadzone przez Piotra Kosmala z SCK oraz Annę Wilk, artystkę z BRAMY. Wzięło w nich udział 26 osób, to zarówno dorośli jak i utalentowana młodzież ze szkół podstawowych w Strachocinie, SP 3 oraz SP 11 w Stargardzie.

Na prezentowanych w SCK pracach dominują pejzaże, motywy kwiatowe, martwa natura i elementy architektury. Można tam też obejrzeć oprawione fotografie dokumentujące plener. Komisarzem wystawy jest Piotr Kosmal, a funkcję jego zastępcy pełni Anna Wilk.

– To trzecia odsłona tej wystawy – mówi Piotr Kosmal. Postanowiłem dorzucić tutaj jeszcze zdjęcia. To był naprawdę bardzo fajny tydzień, widać było postępy i duże zaangażowanie uczestników.

Wśród uczestników pleneru znaleźli się: Anna Bielańska, Jadwiga Czubara, Agata Drapała, Anna Elster-Myszka, Mirosława Jarmakowska, Honorata Matyga, Elżbieta Pędkowska, Halina Pilarczyk, Małgorzata Pomarańska, Iwona Skoczylas, Bożena Socik, Izabela Strzelczyk-Kosmal, Danuta Szudzichowska, Beata Szarmach oraz Katarzyna Traczyk. Młodych twórców reprezentowali uczniowie: Maria Ardowska, Katarzyna Komisarczyk, Ivanna Kovalenko, Zuzanna Stasińska, Lilianna Stefanicka i Laura Węglarek z SP 3 pod opieką Małgorzaty Kuligowskiej, Lidia Kruger z SP 11 oraz Oliwer Juszczak i Julia Wojciechowska z SP Strachocin.

– Planujemy kolejne plenery – zapowiada Patrycja Gross, wójt gminy. ©℗

Tekst i fot. (w)

