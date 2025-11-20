Czwartek, 20 listopada 2025 r. 
Wernisaż prac Tomasza Lazara. Mikrokosmos japońskiego życia

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 11:24
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 11:37
Shinjuku Crush to tytuł nowej wystawy szczecińskiego fotografa Tomasza Lazara, która dokumentuje życie na japońskiej stacji kolejowej. Otwarcie odbędzie się dzisiaj, 20 listopada, o godz. 18 w Art Roomie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

W samym centrum jednej z największych metropolii świata znajduje się prawdziwy fenomen codziennego życia – stacja Shinjuku. To nie tylko największy węzeł komunikacyjny w Tokio, ale i najbardziej ruchliwa stacja kolejowa na świecie. Otwarta w 1885 roku, dziś każdego dnia obsługuje ponad 3,5 miliona pasażerów. Tomasz Lazar to niezależny fotograf, artysta i wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureat wielu nagród, w tym World Press Photo.

