Wernisaż prac Tomasza Lazara. Mikrokosmos japońskiego życia

Shinjuku Crush to tytuł nowej wystawy szczecińskiego fotografa Tomasza Lazara, która dokumentuje życie na japońskiej stacji kolejowej. Otwarcie odbędzie się dzisiaj, 20 listopada, o godz. 18 w Art Roomie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
W samym centrum jednej z największych metropolii świata znajduje się prawdziwy fenomen codziennego życia – stacja Shinjuku. To nie tylko największy węzeł komunikacyjny w Tokio, ale i najbardziej ruchliwa stacja kolejowa na świecie. Otwarta w 1885 roku, dziś każdego dnia obsługuje ponad 3,5 miliona pasażerów. Tomasz Lazar to niezależny fotograf, artysta i wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureat wielu nagród, w tym World Press Photo.
(K)