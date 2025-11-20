Wernisaż prac Tomasza Lazara. Mikrokosmos japońskiego życia

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Shinjuku Crush to tytuł nowej wystawy szczecińskiego fotografa Tomasza Lazara, która dokumentuje życie na japońskiej stacji kolejowej. Otwarcie odbędzie się dzisiaj, 20 listopada, o godz. 18 w Art Roomie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

REKLAMA

W samym centrum jednej z największych metropolii świata znajduje się prawdziwy fenomen codziennego życia – stacja Shinjuku. To nie tylko największy węzeł komunikacyjny w Tokio, ale i najbardziej ruchliwa stacja kolejowa na świecie. Otwarta w 1885 roku, dziś każdego dnia obsługuje ponad 3,5 miliona pasażerów. Tomasz Lazar to niezależny fotograf, artysta i wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureat wielu nagród, w tym World Press Photo.

(K)

REKLAMA