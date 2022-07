Ławica młodego jazzu płynie do Szczecina, Wygraj zaproszenie!

Śledź Młody Jazz! to cykl koncertów nowej fali polskiego jazzu i muzyki improwizowanej. Koncerty odbędą się w kameralnej przestrzeni piwnicy artystycznej przy Jagiellońskiej 86 w Szczecinie. Jako pierwszy wystąpi, już 14 sierpnia, zespół Sneaky Jesus. Dziś można wygrać u nas zaproszenie na to wydarzenie!

"Śledź Młody Jazz to inicjatywa prezentacji wartościowej twórczości artystów, którzy nie wypłynęli jeszcze na szerokie wody, ale ich ogromny potencjał został już zauważony przez wielu specjalistów, krytyków i fanów. Zjawisko jest nie tylko ilościowe, ale również, a może przede wszystkim jakościowe – tak wielu talentów nie było od lat! Nazwa projektu zawiera w sobie nie tylko komunikat zapraszający do śledzenia młodego jazzu, ale również odwołania do morskiego śledzia, wszak Szczecin ma portowe tradycje, a szczeciński paprykarz znany jest w całym kraju z wyjątkowego smaku. Hasłem Śledź Młody Jazz nieco przewrotnie chcemy zwrócić uwagę słuchaczy na nową jakość w polskiej muzyce jazzowej" - informują organizatorzy.

Sneaky Jesus to wrocławski kwintet jazzowy głęboko zakorzeniony w rodzimej tradycji gatunku, która w połączeniu z elementami breakbeatu, jazzu zachodniego i punk rocka składa się w wyjątkową ekspresyjną mieszankę. Brzmienie kwintetu charakteryzują otwarte formy, nieprzewidywalne zmiany dynamiczne i zamiłowanie do improwizacji.

Oto program koncertów w ramach cyklu Śledź Młody Jazz!: 14 sierpnia - Sneaky Jesus, 19 sierpnia - Polski Piach, 20 sierpnia - Wszy, 25 sierpnia - Siema Ziemia.

