Laureaci Konkursu Chopinowskiego wystąpią w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Kevin Chen i Tianyao Lyu – laureataci XIX Konkursu Chopinowskiego, wystąpią w Filharmonii w Szczecinie. Fot. Wojciech GRZĘDZIŃSKI

Laureaci tegorocznego Konkursu Chopinowskiego wystąpią w Szczecinie. 14 listopada zdobywca II nagrody – Kevin Chen zagra z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. 20 marca w solowym recitalu usłyszymy laureatkę IV nagrody – Tianyao Lyu.

REKLAMA

Podczas koncertu symfonicznego 14 listopada br. wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie pod batutą Przemysława Neumanna wystąpi Kevin Chen, laureat II nagrody XIX Konkursu Chopinowskiego. Artysta wykona Koncert e-moll Fryderyka Chopina, ten sam, który pod jego palcami zabrzmiał w finałowym etapie konkursu. Warszawski laur to już kolejny w kolekcji niezwykłych osiągnięć młodego pianisty z Kanady. Kevin Chen jest bowiem triumfatorem tak prestiżowych konkursów jak m.in. Piano Master im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie, Concours de Genève czy Konkurs im. Franza Liszta w Budapeszcie. Urodzony w 2005 roku artysta rozwija talent w Hanowerze pod kierunkiem Ariego Vardiego i coraz śmielej podbija międzynarodowe sceny.

20 marca 2026 roku, w solowym recitalu, usłyszymy jedną z najmłodszych gwiazd tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, okrzykniętą przez publiczność „księżniczką fortepianu” – Tianyao Lyu, laureatkę IV nagrody i zdobywczynię nagrody specjalnej Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu. Urodzona w 2008 roku pianistka kształci się w Poznaniu u Katarzyny Popowej-Zydroń, a lista jej konkursowych sukcesów rośnie w imponującym tempie: od nagród w Ettlingen, po Grand Prix w Szafarni. Koncertowała już z zespołami z Europy i Azji, a jej występy można było oklaskiwać m.in. w Carnegie Hall i w Narodowym Centrum Sztuk Performatywnych w Pekinie.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, którego początki sięgają 1927 roku, pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń świata muzycznego, poświęconym wyłącznie twórczości polskiego kompozytora. To konkurs, który od blisko stu lat inspiruje kolejne pokolenia artystów i fascynuje publiczność na całym świecie.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Więcej o konkursie i tegorocznych laureatach na chopincompetition.pl

(K)

REKLAMA